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Hajduk, Rijeka i Varaždin u važnim europskim okršajima: Evo kada i gdje gledati

Hajduk, Rijeka i Varaždin u važnim europskim okršajima: Evo kada i gdje gledati
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sve utakmice moći ćete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

23.7.2026.
7:01
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Čak tri hrvatska kluba ovoga se četvrtka bore za nastavak europskog puta. Nakon što je Dinamo u utorak remizirao s Thunom u Švicarskoj 1-1, preostala tri hrvatska Europljana igraju svoje utakmice drugog pretkola.

Hajduk je u Europskoj ligi prošao Žilinu kao prvu stepenicu, a u drugom ga pretkolu čeka puno nezgodniji Pafos. Ciprani su prošlu sezonu završili na, za njih, vrlo niskom četvrtom mjestu ciparskog prvenstva, ali su osvojili Kup i time se plasirali u pretkola Europske lige. Prvi susret se igra na Poljudu večeras u 21 sat, a prijenos je dostupan isključivo na Hajduk Digital TV-u

Varaždin svoj europski put počinje u drugom pretkolu Konferencijske lige. Prvi protivnik je češki Jablonec. Klub koji je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu u Češkoj. Varaždinci prvu utakmicu igraju u 20 sati u Varaždinu, a prijenos je na MAXSportu 1.

Na domaćem terenu će igrati i Rijeka. Bit će to drugi debi za Matjaža Keka na klupi kvarnerskog kluba nakon što se poslije osam godina vratio na Rujevicu. Riječanima će protivnik biti irski Derry City. Trenutačno šesta momčad irskog prvenstva (nakon 25 kola) u prvom pretkolu Europske lige ispala je od CSKA Sofije ukupnim rezultatom 5-3 i tako pala u Konferencijsku ligu gdje ih je dočekala Rijeka. Utakmica počinje u 20:45, a prijenos je na MAXSportu 2.

Sve utakmice moći ćete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

HajdukHnk RijekaNk VaraždinPafosEuropska LigaKonferencijska Liga
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