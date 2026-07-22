Hajduk predstavio novi domaći dres: Sviđa li vam se?

Hajduk je predstavio novi domaći dres za sezonu 2026./27. Hajduk je na dres ukomponirao svoje glavne tri boje, a nema neke velike razlike u odnosu na prošlosezonski dres.

"Inspiracija za novi domaći dres bile su prepoznatljive boje Hajduka koje i dalje ostaju u središtu njegova dizajna. Tradicionalnu bijelu podlogu upotpunjuju tri crvene Adidasove pruge na desnom i tri plave na lijevom ramenu, čime se na suvremen način interpretiraju klupske boje. Crveno-plava kombinacija nastavlja se i kroz izvedbu logotipa glavnog sponzora, čime je cijeli izgled dresa dodatno povezan s klupskim identitetom. Čist i minimalistički pristup zadržava bezvremenski karakter domaće garniture, istovremeno joj dajući suvremen izgled", stoji na Hajdukovoj službenoj stranici.

„Domaći dres za Hajduk uvijek mora ostati čist, prepoznatljiv i vjeran identitetu Kluba. Ove sezone nadovezali smo se na prošlosezonski dizajn i dodatno ga razvili. Bijela osnova ostaje temelj domaćeg dresa, a crvene pruge na desnom i plave na lijevom rukavu daju mu novu dinamiku, bez gubitka onoga po čemu je Hajdukov dres prepoznatljiv.

Ovo je već treća sezona naše suradnje s Adidasom i drago nam je što kroz taj odnos zajedno promišljamo svaki novi dres. Važno nam je da poštuje tradiciju Kluba, ali i da svaka sezona donese detalj po kojem će se pamtiti. Vjerujemo da će ga navijači dobro prihvatiti i da će im zbog svojih prepoznatljivih detalja biti posebno interesantan.“, izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga HNK Hajduk.

Hajduk će u novom dresu prvi puta zaigrati u četvrtak navečer u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa na Poljudu.