Hajduk doznao mogućeg protivnika: Ako prođe Ciprane, ide na Austrijance

Nakon što je ranije u ponedjeljak Dinamo saznao svog potencijalnog protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka ako prođe Thun, sada je svoju sudbinu saznao i Hajduk.

Ako Hajduk prođe ciparski Pafos, hrvatski će doprvak igrati protiv Red Bull Salzburga, odlučio je ždrijeb održan u 13 sati u Nyonu. Hajduk je od početka bio u teškoj situaciji. Mogući protivnici hrvatskog doprvaka bili su Glasgow, pobjednici susreta Bešiktaš - Midtjylland i Dinamo Kijev - PAOK te Red Bull, kojeg je i izvukao.

Treba napomenuti kako momčad iz Austrije nije ona koja je dominirala posljednjih godina te kako već dvije godine zaredom nije bila prvak, a prošlu je sezonu završila na trećem mjestu Prva utakmica igrala bi se na Poljudu, dok bi uzvrat bio u Austriji, no Hajduk najprije mora pobijediti Ciprane u četvrtak.

Ako Hajduk izgubi, ispada u Konferencijsku ligu. Protivnika u tom natjecanju saznat će u ždrijebu zakazanom za 14 sati.

Svog je suparnika u slučaju poraza od Thuna saznao i Dinamo. Ako hrvatski prvak izgubi protiv Švicaraca, igrao bi protiv poraženog iz dvoboja Víkingur (Island) - Hapoel Beer Sheva (Izrael). U slučaju ispadanja Dinamo bi prvu utakmicu igrao kod kuće.

Prva utakmica trećeg pretkola Europske lige igrat će se 6. kolovoza, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.