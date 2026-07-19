Hajduk na pragu pojačanja: Dolazi poznato krilo iz Švedske?

Da se u Hajduku sprema veliki remont, znalo se već odavno. Iz kluba su već otišla četiri igrača, još najmanje dvojica su na izlaznim vratima, a dosad se klub pojačao sa šest novih igrača.

Stigli su Alberto del Moral, Etnik Brruti, Mathieu Acapandié, Anđelo Šutalo, Alec Van Hoorenbeeck i Dalisson de Almeida, a uskoro bi mogao potpisati i sedmi. Naime, kako donosi Dalmatinski portal, za Hajduk bi mogao potpisati bivši krilni napadač Istre 1961 Emanuel Ekong.

Portal nije naveo radi li se o trajnom transferu ili samo o posudbi, ali posao je blizu završetka. Riječ je o 24-godišnjem krilnom napadaču iz Švedske koji trenutačno igra za Malmö. S tim klubom ima ugovor do 2029. godine, a na Transfermarktu vrijedi 450 tisuća eura.

Osim za Malmö, igrao je i za Empoli, Perugiju i već spomenutu Istru, za koju je odigrao 22 utakmice, pritom postigao tri pogotka i upisao tri asistencije.