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IGRAO U HNL-U /

Hajduk na pragu pojačanja: Dolazi poznato krilo iz Švedske?

Hajduk na pragu pojačanja: Dolazi poznato krilo iz Švedske?
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL

Ekong je već igrao u HNL-u, točnije za Istru, za koju je odigrao 22 utakmice, pritom postigao tri pogotka i upisao tri asistencije.

19.7.2026.
18:52
Sportski.net
Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL
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Da se u Hajduku sprema veliki remont, znalo se već odavno. Iz kluba su već otišla četiri igrača, još najmanje dvojica su na izlaznim vratima, a dosad se klub pojačao sa šest novih igrača.

Stigli su Alberto del Moral, Etnik Brruti, Mathieu Acapandié, Anđelo Šutalo, Alec Van Hoorenbeeck i Dalisson de Almeida, a uskoro bi mogao potpisati i sedmi. Naime, kako donosi Dalmatinski portal, za Hajduk bi mogao potpisati bivši krilni napadač Istre 1961 Emanuel Ekong.

Portal nije naveo radi li se o trajnom transferu ili samo o posudbi, ali posao je blizu završetka. Riječ je o 24-godišnjem krilnom napadaču iz Švedske koji trenutačno igra za Malmö. S tim klubom ima ugovor do 2029. godine, a na Transfermarktu vrijedi 450 tisuća eura.

Osim za Malmö, igrao je i za Empoli, Perugiju i već spomenutu Istru, za koju je odigrao 22 utakmice, pritom postigao tri pogotka i upisao tri asistencije.

Hajduk
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