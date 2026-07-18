Dinamo i Lazio sve bliže dogovoru: Ovo je detalj koji dijeli Domingueza od Rima

Dugo već traje natezanje između Dinama i Lazija oko Sergija Domingueza. Za španjolskog stopera bili su zainteresirani i drugi klubovi, ali u ovom trenutku izgleda kako je sigurno da će produkt La Masije završiti u Rimu.

I dok izgleda kako pitanje nije hoće li mladi Španjolac biti transferiran, već kada i za koliko, iz Italije stiže zanimljiva informacija. Naime, Sergi Dominguez je, to se već zna, prioritetno pojačanje novog trenera Lazija Gennara Gattusa. Bivši trener Hajduka je "zagrizao" za Dinamova stopera i ne pušta, a situacija je toliko ozbiljna da je Gattuso osobno nazvao Dinamova predsjednika Zvonimira Bobana kako bi ga "smekšao".

Problem je, naime, model otplate. Nakon dugog natezanja Dinamo i Lazio dogovorili su odštetu od oko 12 milijuna eura, no trenutno traju pregovori oko toga kako će ta cifra biti isplaćena. Talijani su trenutno financijski ograničeni pa bi Domingueza najradije doveli na posudbu koju bi platili 3,5 milijuna eura uz opciju otkupa koja je postavljena na 8,5 milijuna eura. I upravo u tome se trenutno ova dva kluba razilaze. Dinamo, naime, želi da ta opcija bude obveza kako bi bio siguran da će dobiti punu svotu, piše Cittaceleste.

Pregovori se tako nastavljaju, ali sve je izvjesnije kako će Dominguez nakon samo godinu dana napustiti Dinamo. Španjolac je u Zagreb stigao iz Barcelone za 1,2 milijuna eura te 20 posto od sljedećeg transfera, a sada će otići za deset puta više.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.