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TALIJANI JAVLJAJU /

Dominguez odlazi iz Dinama: Plavi će zaraditi, ali žele ga zadržati još mjesec dana

Dominguez odlazi iz Dinama: Plavi će zaraditi, ali žele ga zadržati još mjesec dana
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ostaje to pitanje kada će transfer biti realiziran

17.7.2026.
8:59
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
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Sergi Dominguez gotovo sigurno će ovoga ljeta napustiti Dinamo. Pitanje je samo kada, a pitanje gdje je već dobilo svoj odgovor jer Lazio je najozbiljniji interesent.

Talijanski insajder Gianluca Di Marzio piše kako je plan Lazija dovesti Domingueza na posudbu uz obvezu kupnje od 12 milijuna eura. Prema njegovim pisanjima Lazio će poslati službenu ponudu na adresu Dinama u sljedećih nekoliko dana, a Dinamo će tu ponudu prihvatiti.

Ostaje to pitanje kada će transfer biti realiziran jer želja zagrebačkog kluba zadržati ga u kvalifikacijama za Ligu prvaka. "Ovaj bi potez mogao donekle usporiti stvari, ali ne dovodi u pitanje dogovor koji će se zasigurno ostvariti", piše Di Marzio. To bi moglo značiti da će Dominguezu posljednje utakmice u dresu Dinama biti protiv švicarskog Thuna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ako ne ostane do kraja kvalifikacija.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

Od posla bi koristi trebali imati i Barcelona. Katalonski klub je pri njegovom odlasku zadržao 20 posto od buduće prodaje, pa će mu pripasti dio odštete nakon službene potvrde transfera. Dominguez je ponikao u Barceloninoj La Masiji, a nakon odlaska na Maksimir nastavio je razvoj i privukao pažnju europskih klubova. Njegove igre uvjerile su Lazio da ga dovede kao pojačanje za budućnost.

DinamoSergi DomínguezLazioBarcelona
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