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Hajduk je prošao, ali navijači su ogorčeni: 'Otkaz, dok nije kasno'

Hajduk je prošao, ali navijači su ogorčeni: 'Otkaz, dok nije kasno'
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Hajduk je uspio proći u sljedeću rundu kvalifikacija

17.7.2026.
7:26
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hajduk je u Slovačkoj kod Žiline u uzvratnoj utakmici prvog pretkola Europske lige poražen 2:1 nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2:0 u korist Bijelih. 

Hajduk je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade golom Aleca van Hoorenbeecka, u 53. minuti je izjednačio Hrvat u slovačkim redovima Marko Roginić, a pobjedu domaćinu donio je Dario Melnjak pogodivši u 90. minuti autogol. Hajduk je uspio proći u sljedeću rundu kvalifikacija, ali navijači nisu zadovoljni predstavom u Slovačkoj.

"Više je Livaja primio lopti u zadnjih 5 minuta nego Šego u 85. Neka se i dalje iživljava Garcia vidjet ćemo dokle će. Ovo mu je domet, Žilina momčad od 11M jedva prošli". 

"Livaja je u 10 minuta napravio više nego Šego u 80. Ali očito je Pepov ego važniji od onoga što se vidi na terenu." 

"Livaja u 9 minuta pokazao više nego Šego u 2 utakmice... e moj treneru". 

"GARCIA OUT dok još nije prekasno!" 

"Hvala Bogu idemo dalje, ali ljudi moji ovo je negledljivo...više je Livaja napravio u 10 minuta nego ovi trutovi u 85"

 "Garcia otkaz dok nije kasno." 

"Normalno da ne može bez stresa na kraju, koliko kredita imaju Hrgović i Bamba, Hrgović osim centaršuta u bunar za gol svaku loptu je pogriješio, Bamba primit loptu ne zna, 700 000 eura plaćena odšteta za njega. Jedina pohvala za navijače!", neki su od komentara na Hajdukovom Facebooku

U idućoj rundi Hajduk čeka ciparski Pafos. Prvi susret je na Poljudu 23. srpnja, uzvrat je na Cipru 30. srpnja.

HajdukEuropska LigažilinaReakcije Navijača
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