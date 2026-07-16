Je l' se to igralo u Slovačkoj ili u Splitu? Pogledajte kako je Torcida okupirala Žilinu

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u 2. pretkolo Europske lige usprkos porazu 1-2 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline. Ključnim se pokazala domaća 2-0 pobjeda.

Nogometaši Hajduka nastavljaju svoj europski put. Nakon što su u Splitu slavili sa 2-0, u uzvratu su izgubili sa 1-2, pa ukupnim rezultatom 3-2 idu dalje.

U idućoj rundi čeka ih ciparski Pafos. Prvi susret je na Poljudu 23. srpnja, uzvrat je na Cipru 30. srpnja.

Hajduk je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade golom Aleca van Hoorenbeecka, u 53. minuti je izjednačio Hrvat u slovačkim redovima Marko Roginić, a pobjedu domaćinu donio je Dario Melnjak pogodivši u 90. minuti autogol.

Domaćin je bolje otvorio susret, Slovaci su bili aktivniji, no bez prave opasnosti za suparnička vrata. Hajduk je prvu veliku priliku imao u 27. minuti. Raspoloženi Pukštas je sjajno uposlio Melnjaku koji je izašao ispred golmana i pucao, no uspio je to obraniti Badzgon.

Dvije minute kasnije Pajaziti je pucao s ruba šesnaesterca, ali u blok.

U 35. minuti Žilina je imala slobodni udarac iz dobre pozicije, ali je Narimanidze pucao pored vrata. U 42. minuti ponovno je Melnjak zaprijetio. Pucao je glavom nakon kornera, ali pored gola.

U samoj završnici prvog dijela Hajduk je stigao do prednosti. Ubacio je Hrgović iz slobodnog udarca, a Van Hoorenbeeck iz blizine glavom pogodio za vodstvo Splićana. Dugo se provjeravao gol zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

Žilina je izjednačila u 53. minuti, Kosa je pronašao Roginića koji je dobio loptu iza Hajdukove obrane i zabio za 1-1. Zastavica je bila podignuta, no VAR analiza je pokazala kako je gol ispravan.

Bivši napadač Varaždina i Bjelovara je u 60. minuti mogao okrenuti rezultat. Našao se sjajnoj situaciji, ali je loše pucao. Pet minuta kasnije, ponovno je Žilina bila pred golom Hajduka, ali je Minarik bio prekratak.

Splićani su u 81. minuti imali kontru tri na dva, ali sjajno je reagirao Okal u redovima Žiline i spasio svoju momčad. U 83. minuti Huram je sve mogao riješiti no njegov udarac obranio je Badzgon. Gađao je Ukrajinac s ruba kaznenog prostora, ali nije uspio zabiti.

U samoj završnici i Bamba je zaprijetio. Gađao je suprotni kut, ali obranio je vratar i poslao loptu u korner. Žilina je u zadnjim minutama stigla i do prednosti. Pucao je Bzdyl, obranio Silić, ali lopta se odbila od Melnjaka u mrežu za dramu u završnici. U trećoj minuti nadoknade Žilina je imala dobru priliku za poravnanje ukupnog rezultata. Pucao je Glorea glavom ali samo pored gola.

Idućeg tjedna u akciju kreću i ostali hrvatski predstavnici. Dinamo će u prvom susretu 2. pretkola Lige prvaka gostovati kod švicarskog Thuna u utorak, 21. srpnja. Rijeka će 23. srpnja na Rujevici u 2. pretkolu Konferencijske lige igrati irskog Derryja, dok Varaždin u isto natjecanju u četvrtak, 23. srpnja dočekuje Jablonec.