Hajduk kod Žiline u borbi za drugo pretkolo Europske lige: Bijeli imaju 'najgori rezultat'

Hajduk u Slovačkoj kod Žiline igra uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2:0 u korist Bijelih.

EL, prvo pretkolo 0 Žilina : 0 Hajduk

ŽILINA:

HAJDUK:

UŽIVO

- Torcida je masovno stigla u Žilinu, a kakvu joj je dobrodošlicu pripremila slovačka policija pogledajte OVDJE.

NAJAVA

Golove su u Splitu zabili Brajković i Dalisson, a podsjetimo kako su Bijeli od slovačkog protivnika bolno ispali 2009. godine.

Glavni sudac je Horatiu Fesnic, pomagat će mu Valentin Avram i Alexandru Corb, a četvrti sudac je Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, a njegov asistent Iulian Dima. Svi iz Rumunjske.