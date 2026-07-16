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Hajduk kod Žiline u borbi za drugo pretkolo Europske lige: Bijeli imaju 'najgori rezultat'

Hajduk kod Žiline u borbi za drugo pretkolo Europske lige: Bijeli imaju 'najgori rezultat'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijek utakmice prvog pretkola Europske lige Žilina - Hajduk pratite UŽIVO na portalu Net.hr

16.7.2026.
18:16
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk u Slovačkoj kod Žiline igra uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2:0 u korist Bijelih. 

EL, prvo pretkolo
16. 07. 2026.
20:30
0
Žilina
 
:
0
Hajduk
 

ŽILINA: 

HAJDUK: 

UŽIVO

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Golove su u Splitu zabili Brajković i Dalisson, a podsjetimo kako su Bijeli od slovačkog protivnika bolno ispali 2009. godine. 

Glavni sudac je Horatiu Fesnic, pomagat će mu Valentin Avram i Alexandru Corb, a četvrti sudac je Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, a njegov asistent Iulian Dima. Svi iz Rumunjske. 

HajdukPrvo PretkoložilinaUživo
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