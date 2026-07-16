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Hajduk kod Žiline u borbi za drugo pretkolo Europske lige: Bijeli imaju 'najgori rezultat'
Tijek utakmice prvog pretkola Europske lige Žilina - Hajduk pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Hajduk u Slovačkoj kod Žiline igra uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2:0 u korist Bijelih.
ŽILINA:
HAJDUK:
- Torcida je masovno stigla u Žilinu, a kakvu joj je dobrodošlicu pripremila slovačka policija pogledajte OVDJE.
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Golove su u Splitu zabili Brajković i Dalisson, a podsjetimo kako su Bijeli od slovačkog protivnika bolno ispali 2009. godine.
Glavni sudac je Horatiu Fesnic, pomagat će mu Valentin Avram i Alexandru Corb, a četvrti sudac je Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, a njegov asistent Iulian Dima. Svi iz Rumunjske.