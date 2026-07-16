Hajduk mora biti jako oprezan, jedna stvar je ključna: 'To apsolutno ne smiju'

Hajduk u Slovačkoj protiv Žiline ima ključni ispit na svom europskom putu, uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv Žiline. Dvoboj je na rasporedu u četvrtak 16. srpnja s početkom u 20.30, a Bijeli u njega ulaze s prednošću od dva gola, zahvaljujući pobjedi (2:0) na Poljudu prošloga tjedna, i u jako su dobroj situaciji za prolazak u 2. pretkolo, a svoja očekivanja od utakmice za Net.hr je podijelio bivši igrač Hajduka Igor Musa.

Nakon uvjerljive pobjede na Poljudu, među navijačima vlada optimizam, no Musa je upozorio da opuštanja ne smije biti te je otkrio kako se momčad treba postaviti da bi osigurala prolaz.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Žilina - Hajduk pratite na portalu Net.hr u četvrtak 16. srpnja od 20.30.

"Nakon ove prve utakmice pod nekom i euforijom i pozitivnim zanosom i očekivanja da će Hajduk uspješno apsolvirati ovu gostujuću prepreku i taj rezultat od 2:0 daje za pravo da se nadamo prolazu", rekao je Musa na početku pa naglasio da Splićane u uzvratu čeka potpuno drugačija utakmica jer domaćin nema što čekati i morat će od prve minute krenuti ofenzivno kako bi pokušao nadoknaditi zaostatak.

"Sigurno da domaćin nema puno izbora i ostalo mu je malo vremena za neka svoja nadanja i očekivanja koja ciljeve koje planira ostvariti, krenut će agresivno od prve minute", rekao je naš sugovornik.

Prvih dvadesetak minuta je ključno

Prema Musi, način na koji će se Hajduk postaviti u uvodnim minutama odredit će sudbinu cijelog dvoboja. Momčad mora biti spremna na snažan i agresivan početak Žiline.

"Sigurno da tih prvih dvadesetak minuta je i ključno za cijeli meč", istaknuo je.

'Apsolutno se ne smije braniti'

Rezultat 2:0 često se naziva najopasnijim u nogometu, a s tim se slaže i Musa. Upozorio je da je takva prednost lako dostižna ako se momčad prerano opusti i prepusti inicijativu protivniku. Kao primjer navodi i nedavne utakmice koje su pokazale kako se prednost može brzo istopiti.

"Svjedoci smo utakmice Engleska i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva, kako se ta prednost brzo i lako istopi... Čim ekipa primi gol, skroz izgubi taj neki i pozitivni naboj i zanos koja je imala, psihološki moment se puno promijeni", pojasnio je.

Zbog toga je poslao jasnu poruku stručnom stožeru i igračima Hajduka:

"Apsolutno se Hajduk ne smije braniti i ne smije otići s mišlju da je već sve gotovo".

Odgovornost, agresivnost i prilagodba

Ključ uspjeha, prema Musi, leži u pametnom i prilagodljivom pristupu. Hajduk mora biti spreman na promjene ritma i taktike tijekom utakmice te iskoristiti prostor koji će se sigurno otvarati kako Žilina bude jurila po pogodak.

"Naravno da će se utakmica iz minute u minutu i mijenjati i to treba prepoznavati i tako se prilagođavati uvjetima na terenu. Hajduk ne smije apsolutno ništa riskirati u svojoj igri, naročito u svojoj zoni, u svojoj trećini. Mora biti odgovoran, agresivan i apsolutno svaka prigoda koja se ukaže da ugrozi gol Žiline, mora biti fokusiran i koncentriran da zabijemo", zaključio je Musa.