Dinamo miljenika navijača koristi kao žeton za novo pojačanje?

Kao što smo već pisali, Dinamo je bacio oko na napadača Istre 1961 Smaila Prevljaka. Bosanskohercegovački napadač bi u Dinamo najvjerojatnije stigao kao rezerva za Diona Drenu Belju, a spominje se cifra od 800 tisuća do milijun eura.

No, kako javlja Germanijak, Dinamo bi taj iznos mogao dodatno smanjiti tako da pošalje jednog ili dva igrača put Pule. Kao prva opcija takvog transfera najviše se spominje miljenik Dinamovih navijača Robert Mudražija. Mudražija je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Lokomotive, ali se nije uspio nametnuti.

Mudražija je za Dinamo odigrao samo šest utakmica, odnosno 132 minute, a trener Mario Kovačević ispred njega vidi neke druge igrače pa bi tako Mudražija mogao napustiti svoj omiljeni klub, a da nije odigrao ono čemu se nadao kada je dolazio.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.