Veliki talent PSG-a odabrao Dinamo: Detalji dijele Modre od pojačanja

Nakon što je Dinamo, doduše još uvijek neslužbeno, dogovorio pojačanje na poziciji centralnog napadača, isto je učinio i za poziciju krila. U "Plavi dom" stiže Noah Nsoki.

Riječ je o devetnaestogodišnjem igraču PSG-a koji može pokriti poziciju lijevog krila i ofenzivnog veznog. O interesu Dinama za mladim Francuzom već smo pisali, ali tada je i dalje postojala opcija kako će Nsoki karijeru nastaviti u portugalskoj Vitoriji Guimarães, koja je također bila zainteresirana.

No, kako javlja ugledni francuski sportski list L'Equipe, Nsoki je odabrao prvaka Hrvatske. Kako su pisali brojni mediji, prošli su tjedan Nsokijev otac i agent boravili u Zagrebu, gdje su se uvjerili u projekt, a sada njegov odlazak ovisi "samo" o dogovoru između hrvatskog kluba i PSG-a. Nsokiju ugovor s Parižanima istječe 2027. godine.

Prošle je sezone Nsoki za mladu momčad PSG-a odigrao 26 utakmica u kojima je devet puta postigao pogodak i još pet puta bio asistent.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.