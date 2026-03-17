FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MALO SU SE ZBUNILI /

Neviđena situacija iz austrijske Bundeslige: Igrači zamijenili dresove usred utakmice

×
Foto: Hans Peter Lottermoser/AFP/Profimedia

Situacija je ubrzo riješena, a njihov suigrač i bivši igrač Hajduka Lukas Grgić se samo nasmijao

17.3.2026.
18:26
Sportski.net
Hans Peter Lottermoser/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Na utakmici 23. kola austrijske Bundeslige između Rapida iz Beča i Red Bull Salzburga, odigranoj u nedjelju, vidjeli smo nesvakidašnju situaciju kada je sudac primijetio da "nešto nije kako treba biti".

Sudac Markus Hamster je primijetio kako stoperi Rapida Serge Raux-Yao i Nenad Cvetković imaju pogrešne dresove. Naime, francuski i srpski stoper su nehotice "zamijenili" dresove prije izlaska na teren pa je tako na trenutak Raux-Yao postao Cvetković, a Cvetković Raux-Yao.

Situacija je ubrzo riješena, a njihov suigrač i bivši igrač Hajduka Lukas Grgić se samo nasmijao.

Rapid BečRed Bull SalzburgAustrijska Bundesliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
