Neviđena situacija iz austrijske Bundeslige: Igrači zamijenili dresove usred utakmice

Na utakmici 23. kola austrijske Bundeslige između Rapida iz Beča i Red Bull Salzburga, odigranoj u nedjelju, vidjeli smo nesvakidašnju situaciju kada je sudac primijetio da "nešto nije kako treba biti".

Sudac Markus Hamster je primijetio kako stoperi Rapida Serge Raux-Yao i Nenad Cvetković imaju pogrešne dresove. Naime, francuski i srpski stoper su nehotice "zamijenili" dresove prije izlaska na teren pa je tako na trenutak Raux-Yao postao Cvetković, a Cvetković Raux-Yao.

Situacija je ubrzo riješena, a njihov suigrač i bivši igrač Hajduka Lukas Grgić se samo nasmijao.

Al jugada curiosa de esta semana es ver como Marcus Hameter, árbitro austriaco se dio cuenta de que los jugadores se habian equivocado de camiseta. pic.twitter.com/8ahjL6NvYQ — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) March 17, 2026

