FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JEDNA SITUACIJA /

Dinamo je dobio jedanaesterac protiv Slavena: Evo što o toj odluci kaže Layec

Dinamo je dobio jedanaesterac protiv Slavena: Evo što o toj odluci kaže Layec
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Branič je, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo...'

17.3.2026.
14:01
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
Bertrand Layec, čelnik sudačke komisije, osvrnuo se na sporne trenutke 26. kola SuperSport HNL-a. U svojoj analizi izdvojio je tek jednu situaciju, i to s utakmice između Dinama i Slaven Belupa (4:2), koju je potom detaljno pojasnio:

Situacija br. 1: DINAMO - SLAVEN BELUPO (62. minuta); kazneni udarac

Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27.

Sudac u terenu prepoznao je prekršaj kažnjive igre rukom te odmah dosudio kazneni udarac za domaću momčad.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte dignuvši ju visoko u zrak. Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
