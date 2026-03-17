Dinamo je dobio jedanaesterac protiv Slavena: Evo što o toj odluci kaže Layec

Bertrand Layec, čelnik sudačke komisije, osvrnuo se na sporne trenutke 26. kola SuperSport HNL-a. U svojoj analizi izdvojio je tek jednu situaciju, i to s utakmice između Dinama i Slaven Belupa (4:2), koju je potom detaljno pojasnio:

Situacija br. 1: DINAMO - SLAVEN BELUPO (62. minuta); kazneni udarac

Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27.

Sudac u terenu prepoznao je prekršaj kažnjive igre rukom te odmah dosudio kazneni udarac za domaću momčad.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte dignuvši ju visoko u zrak. Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je trenutak kada je Mario Kovačević potvrdio da je dogovorio sve s Dinamom