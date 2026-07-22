Garcia najavio Pafos: Opet nije mogao izbjeći pitanje o Livaji

Hajduk će u četvrtak na Poljudu igrati protiv Pafosa u drugom pretkolu Europske lige. Utakmica počinje u 21 sat, a najavio ju je Gonzalo Garcia, trener Bijelih.

"Iznenadilo me što u Žilini nije bilo novinara. Bila je to najlakša press konferencija", počeo je Garcia pa najavio protivnika. "To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu".

"Prošle sezone su sa svima igrali dobre utakmice. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih momčadi. Mislim da smo momčad koja ima rješenja ovisno o stanju na terenu. Spremni smo na sve što se može dogoditi tijekom utakmice", nastavio je o Pafosu Garcia.

Hajduk je protiv Žiline bio favorit, a sada to nije. Koliko će se trebati njima adaptirati?

"Ne mislim da smo bili favoriti protiv Žiline. Ranije se ispadalo od slovačkih momčadi. U Europi nema favorita. Moramo odigrati našu utakmicu, biti kao momčad. Ako bude tako, imamo veliku šansu, ali i obratno", oprezan je Garcia.

Koja je vaša analiza utakmica protiv Žiline?

"Teško je u obje utakmice imati totalnu kontrolu. Kreirali smo dosta prilika. Žilina je u prvoj utakmici imala dvije prilike, a u prvom poluvremenu u Slovačkoj jedan udarac. Imali smo problema u 25 minuta uzvratne utakmice. Mislim da smo od 180 minuta imali problema u 25. To je za mene fantastično. Ne vjerujem da će tako biti protiv Pafosa. Nadam se da ćemo u tim trenucima dobro reagirati", rekao je trener Hajduka.

Koji bi rezultat bio zadovoljavajući?

"Dvije su utakmice. Kada prvu igraš kući, pred svojim navijačima, to je prilika da pokrenemo stvari u našem smjeru. Ići ćemo po pobjedu. Ako ostvarimo dobar rezultat to će nas gurnuti u bolju poziciju, ali i ako ne bude tako čeka nas uzvrat na Cipru", rekao je Urugvajac.

O Davidu Luizu?

"Sjajan igrač, igrao je u odličnim momčadi. Igrao je za Brazil, najveću nogometnu momčad. Ima 39 godina, a radi kao da ima 15. To je ono što igrače čini legendama, da stalno imaju glad i motivaciju za dalje", kazao je Garcia.

Nezaobilazno pitanje o Livaji u prvih 11.

"Ne govorim nikad o tome. Sretan sam kako radi, pokušava se vratiti u momčad. Treba nam najbolji Livaja, da ima glad, motivaciju i energiju. Vidjet ćemo hoće li igrati sutra", zaključio je Gonzalo Garcia.