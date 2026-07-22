Brazilska ikona stigla je na Poljud i nahvalila Vatrenog: 'Jedan od najboljih s kojim sam igrao'

Hajduk će u četvrtak na Poljudu igrati protiv Pafosa u drugom pretkolu Europske lige. Utakmica počinje u 21 sat, a dan prije su je najavili gosti, David Luiz i trener Pafosa, Portugalac Ricardo Sa Pinto.

"Ovo je naša prva utakmica, vrlo važna i težak susret s klubom velike povijesti s iskusnim igračima. Svjesni smo što nas čeka, teška utakmica. Mi želimo odigrati dobru utakmicu i ostvariti sjajan rezultat. To je naravno pobjeda, a ako ne pobjeda onda remi", najavio je trener Pinto.

Došli ste krajem prošle sezone, koje kvalitete želite dodati u momčad?

"Osvojili smo kup što nas je dovelo ovdje. Ova momčad ima duh kakav volim, imaju dobar mentalitet i kvalitetu, nemaju problem s novcem. Na nama je da treniramo i igramo, a ideja je ista. Ništa ne mijenjamo, radimo, dovest ćemo neke igrače i pokušati napredovati. Pozitivan sam, borit ćemo se za tri pehar kući i nastojati što dalje očiti u Europi. Korak po korak. Najprije Hajduk, velika momčad i velika borba nas čeka. Nadam se da možemo proći u nastavak natjecanja", rekao je portugalski stručnjak.

Koliko ste udaljeni od vrhunca forme?

"Hajduk je možda sad bolji od nas fizički i imaju bolju dinamiku jer su odigrali već dvije natjecateljske utakmice. Vjerujem da smo spremni, ali moramo biti ozbiljni. Doveli smo igrače, treba nam vremena, ali sutra će igrati igrači koji su odavno tu i koji su pokazali da mogu igrati. Fokus i motivacija za ovaj susret su 100 % kod svih igrača. Oni će biti gladni i kompenzirati nedostatke", oprezan je Pinto.

David Luiz, bivši igrač Arsenala i Chelseaja, stigao je u Pafos prošloga ljeta. U travnju je napunio 39 godina.

"Uvijek mi je bilo drago igrati s Hrvatima. Kovačić je jedan od najboljih s kojim sam igrao. Ima sjajan mentalitet", rekao je Luiz, a Hrvate je pohvalio i trener Pinto:

"Znam kvalitete hrvatskih igrača, imaju dobre nogometne škole i to je tržište koje mi Portugalci ciljamo. Znamo i da Hajduk ima sjajne mlade igrače i to ne samo iz Hrvatske nego i iz SAD-a. Nogomet je univerzalan, imamo dosta igrača s raznih stana, ali ovo nije samo igrači, nego i okolina koja radi veliki pritisak".

"Privilegiran sam jer sam zdrav. Bog mi je dao priliku igrati nogomet. Na kraju dana nemam problema, otiđite u dječju bolnicu pa ćete vidjeti što je problem. Na kraju dana tako trebamo prihvatiti život. Zahvalan sam Bogu za zdravlje, za nogomet i jedino što moraju je dati 100 % na treningu i utakmicama te tako zahvaliti navijačima", zaključio je Luiz.