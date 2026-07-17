Legendarni vratar odlično poznaje Ciprane: 'Hajduk ima šanse, ali jedno je veliko pitanje'

Hajduk se plasirao u drugo pretkolo Europske lige nakon dvije utakmice protiv Žiline. Hajduk je pobijedio 2-0 na Poljudu, a onda strahovao u Žilini. Bijeli su izgubili 2-1, ali naposljetku s ukupnih 3-2 prošli prvi korak u europskim kvalifikacijama.

Hajduk se okreće sljedećem protivniku, a to je ciparski Pafos. Prvi susret je na Poljudu već sljedećeg četvrtka, 23. srpnja, uzvrat je na Cipru 30. srpnja.

Legendarni vratar Hajduka Vladimir Balić dobro je upoznat s ciparskim nogometom. Tamo je bio trener vratara u PAS Lamiji i AEL Limassolu. Iako je Pafos favorit, iako su igrali Ligu prvaka prošle sezone, Balić smatra da su u padu i da Hajduk nije bez šanse u dvomeču.

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"Pafos je prije dvije godine bio u velikom usponu, prošlu sezonu su imali jedan period dobrih utakmica, ali sve u svemu su tek kroz Kup došli u Europu jer su ciparskom prvenstvu završili na četvrtom mjestu i za njih je to loša sezona. Bez obzira na to što Hajduk nije favorit zbog europskog iskustva Pafosa i prošle sezone u Ligi prvaka, Hajduk ima velike šanse jer Pafos još nije našao model kojim bi se vratio na stare igre", rekao nam je Vladimir Balić.

Pafos je prošle sezone igrao dobro u Ligi prvaka, ostvarili su devet bodova, pobijedili su Slaviju Prag i Villarreal, što je pošlo po krivu?

"Iza velikog uspjeha, obično dođe pad. Teško se zadržati u vrhu, puno se lakše popeti na neki nivo nego tamo dugoročno egzistirati. To se dogodilo i njima. Doveli su Davida Luiza, čovjeka koji je već u godinama i još neke igrače, bio je tamo i Oršić, malo su oni poletjeli i to ih je koštalo. Nisu oni jedini kojima se to dogodilo".

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"U Pafosu su igrali i Šunjić i Ivušić, dosta naših igrača. Pafos je dominirao na Cipru prije dvije godine, prije Lige prvaka i sve utakmice su bili dominantni u domaćem prvenstvu, nadogradili su to Ligom prvaka, ali nakon svakog uspjeha, ako se malo opustite i pomislite da je to dovoljno za uspjeh onda se dogodi ovo što se njima dogodilo. Pali su na četvrto mjesto u ligi u kojoj su prije toga dominirali", otkrio nam je Balić.

Za Hajduk bi prolaz bio velika stvar jer bi došli na jedan dvomeč od europskih skupina.

"Hajduk sigurno ima svoje šanse. Mislim da je najveće pitanje fizičke spreme. U obje utakmice protiv Žiline se pokazalo da drugo poluvrijeme nisu u stanju dominirati kao prvo i to bi mogao biti problem. Dodajmo tome i visoke temperature na Cipru i bit će jako teško za igrati", zaključio je Vladimir Balić.