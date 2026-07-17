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Pogledajte kome je Hajduk posvetio objavu jutro nakon teške utakmice protiv Žiline

Pogledajte kome je Hajduk posvetio objavu jutro nakon teške utakmice protiv Žiline
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Foto: Matej Sagan/imago sportfotodienst/Profimedia

Jutro nakon teškog gostovanja u Žilini Hajduk se javio objavom na društvenim mrežama

17.7.2026.
9:22
Sportski.net
Matej Sagan/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometaši Hajduka izborili su plasman u 2. pretkolo Europske lige usprkos porazu 1-2 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline. Ključnim se pokazala domaća 2-0 pobjeda.

Hajduk je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade golom Aleca van Hoorenbeecka, u 53. minuti je izjednačio Hrvat u slovačkim redovima Marko Roginić, a pobjedu domaćinu donio je Dario Melnjak pogodivši u 90. minuti autogol. Hajduk je dobio dosta kritika svojih navijača o čemu smo pisali.

Ipak, prolaz je tu, cilj je ostvaren i Hajduk nastavlja svoj europski put. Jutro nakon teškog gostovanja u Žilini Hajduk se javio objavom na društvenim mrežama. "Sve je nama nevažno, kada Bijele imamo, i samo Bijele volimo. Hajduče ti si nama sve naša pjesma nosi te...", objavio je splitski klub i opet se osvrnuo na svoje navijače koji su briljirali u Slovačkoj.

U idućoj rundi Hajduk čeka ciparski Pafos. Prvi susret je na Poljudu 23. srpnja, uzvrat je na Cipru 30. srpnja. Prolaz bi značio plasman u treće pretkolo Europske lige i Bijeli bi bili jedan prolaz udaljeni od europskih skupina. Eventualni neuspjeh protiv Pafosa ne bi bio kraj svijeta jer bi Hajduk ostao u Europi, igrali bi treće pretkolo Konferencijske lige.

HajdukžilinaEuropska LigaTorcida
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