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Beckham slaže Inter Miami koji bi i u Europi bio odličan: Stiže još jedna velika zvijezda

Beckham slaže Inter Miami koji bi i u Europi bio odličan: Stiže još jedna velika zvijezda
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Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

'Ono što me najviše motivira, a mislim da to vrijedi za svakog igrača, jest pobjeđivanje i nastavak rasta'

22.7.2026.
19:48
Hina
Paul ELLIS/AFP/Profimedia
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Brazilski veznjak Carlos Henrique Casemiro (34) karijeru će nastaviti u redovima Intera iz Miamija, objavio je američki nogometni klub.

Casemiro je za klub u čijim redovim igra Lionel Messi, potpisao ugovor do 2027. s opcijom do lipnja 2029.

"Ono što me najviše motivira, a mislim da to vrijedi za svakog igrača, jest pobjeđivanje i nastavak rasta. Projekt koji mi je klub predstavio, zajedno s trudom svih koji su uložili da me dovedu ovdje, puno mi znači," kazao je Brazilac.

Casemiro u Inter dolazi nakon što je posljednje četiri sezone igrao za Manchester United. Tijekom karijere nosio je i dres Real Madrida, Porta i Sao Paula.

Ukupno je u 633 klupske utakmice postigao 73 gola i imao 61 asistenciju osvojivši 21 trofej, pri čemu čak 18 u dresu "Kraljevskog kluba". S Realom je pet puta bio pobjednik Lige prvaka, a tri puta španjolski prvak.

Za Brazil je upisao 91 nastup postigavši 10 golova.

"Casemiro utjelovljuje sve što ovaj klub predstavlja, vodstvo, pobjednički mentalitet i izvanredan uspjeh na najvišoj razini igre. Nakon što je ostvario gotovo sve što se može postići u nogometu, njegova odluka da se pridruži Interu pokazuje da dijeli našu ambiciju i našu predanost najvišim standardima. Oduševljeni smo što ga možemo dočekati u obitelji Inter Miamija," kazao je čelnik kluba Jorge Mas.

Casemiro će sada udružiti snage s Lionelom Messijem i Luisom Suarezom, svojim bivšim rivalima iz Barcelone.

"Vrlo sam ponosan što mogu dočekati Casemira i njegovu obitelj u Interu. On je osoba i igrač kojeg jako cijenim. On je pobjednik koji je toliko toga postigao u igri, i nakon tako nevjerojatne karijere s Real Madridom i Manchester Unitedom, oduševljen sam što je odlučio da Miami bude njegov sljedeći dom," dodao je suvlasnik David Beckham.

CasemiroInter Miami
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