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ČEKANJU STIGAO KRAJ /

Kek ne skriva uzbuđenje: 'Konačno! Jedva čekam...'

Kek ne skriva uzbuđenje: 'Konačno! Jedva čekam...'
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kek i Fruk izašli pred novinare uoči utakmice Rijeke i Derry Cityja u 2. pretkolu Konferencijske lige

22.7.2026.
14:10
Maj Gašparac
Nel Pavletic/PIXSELL
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Nogometaši Rijeke u četvrtak će odigrati prvu utakmicu nove sezone kada im na Rujevicu (20.45 sati) dolazi irski Derry City u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske ige, a trener Riječana Matjaž Kek ne skriva nestrpljenje.

"Konačno! Konačno da ulazimo u završnu pripremu za službenu utakmicu, svaka prva utakmica nosi puno upitnika. Probali smo kroz pripreme, koji su bili u idealnim uvjetima, dobro se pripremiti, tako da će već ove dvije prve utakmice pokazati što smo napravili. Atmosfera je dobra i igrači su svjesni što nosi ulazak u sezonu i Europu. Imali smo priliku pogledati utakmice Derryja u prvenstvu i europskim natjecanjima i sve utakmice su bile na knap. Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici. Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne", rekao je Kek u najavi utakmice.

Kek ne skriva uzbuđenje: 'Konačno! Jedva čekam...'
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Derry City je svoj put krenuo u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu gdje je u obje utakmice izgubio od CSKA iz Sofije (2-3, 1-2).

U sastav Rijeke se vratio i Toni Fruk nakon što je s reprezentacijom bio na Svjetskom prvenstvu.

Kek ne skriva uzbuđenje: 'Konačno! Jedva čekam...'
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Očekivanja od Rijeke su uvijek velika. Znamo svi koliko je bitan ulazak u sezonu, jako nam je važno kako otvorimo ovu utakmicu. Mala prednost je na strani Derryja zbog natjecateljskog ritma, ali najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Dobro se osjećam, treninzi s reprezentacijom su bili dobri. Nedostajalo mi je utakmica i zato mi je puno značila posljednja pripremna utakmica i vjerujem da ću kroz utakmice nadoći do vrhunske forme", izjavio je Fruk.

RijekaMatjaž KekKonferencijska Liga
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