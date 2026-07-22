Bivši igrač Dinama istaknuo detalj s utakmice protiv Thuna: 'Iskreno, cijelo vrijeme me bilo strah'

U prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka zagrebački Dinamo je u Švicarskoj kod Thuna odigrao 1-1 (0-1) i odluka o prolasku u sljedeće pretkolo past će idućeg tjedna u uzvratu u Zagrebu, a utakmicu je za Net.hr analizirao bivši igrač Plavih i hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Susret u Švicarskoj, koji se igro na umjetnoj travi, jako je loše počeo za Dinamo. Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc.

"Kao prvo, treba uzeti u obzir da je bila duga stanka i da ima novih igrača. Na kraju je rezultat 1:1, izvukli su bod, a po meni su zaslužili pobjedu. Mislim da su trebali pobijediti. Umjetna trava je ista za sve, ali očito se igrači na početku nisu dobro snašli, iako se znalo da će se igrati na takvoj podlozi i trebali su se prilagoditi. U drugom poluvremenu Dinamo je imao puno šansi koje nije iskoristio. Na kraju, gol koji su zabili spasio je ekipu da ne izgubi utakmicu", istaknuo je Kozniku na početku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Švicarska liga je jaka, to nije momčad za podcjenjivanje'

Potom se osvrnuo na ekipu Thuna, koja je ovoga ljeta doživjela velike promjene, ali su se unatoč tome pokazali kao jako tvrd protivnik.

"Da budem iskren, lagao bih kad bih rekao da sam ih detaljno pratio i tko je sve otišao, a tko došao. Saznao sam da je otišlo dosta igrača i da je puno novih stiglo. Međutim, Thun je ekipa iz švicarske lige, koja je jaka liga s dobrim momčadima. Kad pogledate po igračima, gdje su sve igrali i u kakvim su klubovima bili, onda vidite da je to momčad koju treba poštivati. Thun je pokazao da ima dobru i nezgodnu ekipu. Dinamo jednostavno nije imao sreće, mogli smo jučer pobijediti, ali sad se okrećemo drugoj utakmici."

'Većina bi ga možda vadila van'

Potom je istaknuo nastup Dinamovog heroja, strijelca pogotka za 1:1, Mihu Zajca koji je već u drugoj minuti dobio žuti karton, ali Kovačević ga nije mijenjao i to se pokazao kao odličan potez.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

"Drago mi je da je zabio gol, ali iskreno, cijelo vrijeme me bilo strah jer je dobio žuti karton već u drugoj minuti. Gledajući sa strane, to mi se činilo kao ogroman rizik. Imate igrača sa žutim kartonom od samog početka, a on po prirodi svoje igre ulazi u puno duela. Bio je to veliki rizik držati ga u igri do kraja, ali nogomet je nepredvidljiv i na kraju je ispalo fenomenalno. Svaka mu čast, pokazao je da je bio jako discipliniran i pazio je skoro 90 minuta. Mislim da bi ga većina trenera izvadila iz igre. Utakmica je bila takva da ste lako mogli ostati s igračem manje, ne samo za tu utakmicu, nego i za uzvrat. Na kraju je sve ispalo super i drago mi je da je izdržao. To je pokazatelj hrabrosti i trenera i igrača. Ali ponavljam, bio je to veliki rizik", komentirao je Kozniku.

'Dinamo prolazi'

Za kraj, govorio je naš sugovornik o uzvratnoj utakmici sljedećeg tjedna u Zagrebu.

"Kao domaćin, Dinamo je uvijek u maloj prednosti, 'ajmo reći da je blagi favorit, iako danas svatko svakoga može pobijediti. Igrači su ih sada osjetili na terenu i još će ih bolje poznavati. Pitanje je kako će se momčad iz Švicarske postaviti u uzvratu, hoće li igrati otvoreno, zatvoreno, na kontre... Uglavnom, radi se o nezgodnoj momčadi, daleko od toga. Ipak, mislim i vjerujem da je Dinamo bolji i da je favorit. Imaju prednost domaćeg terena, ali ih ne smiju podcijeniti. Vjerujem da će trener dobro proučiti protivnika. Rezultat 1:1 iz gostiju je dobar, ali ostaje žal što Dinamo nije pobijedio, jer su po šansama mogli osigurati veliku prednost."

"U Maksimiru očekujem tvrdu utakmicu. I oni imaju igrača koji su, vidim po imenima, igrali u ozbiljnim klubovima. Znaju i oni o kakvom se protivniku radi. Neće biti lako, ali ja favoriziram Dinamo i mislim da će proći. Ponavljam, neće biti lako, ali proći će", zaključio je Kozniku.