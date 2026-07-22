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Švicarci ne očajavaju nakon što su ispustili pobjedu protiv Dinama: 'Pošteno, užitak nas je gledati'

Švicarci ne očajavaju nakon što su ispustili pobjedu protiv Dinama: 'Pošteno, užitak nas je gledati'
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Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Thun je vodio protiv Dinama sve do 86. minute, kada je Zajc zabio za remi

22.7.2026.
8:14
M.G.
Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia
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U prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka zagrebački Dinamo je u Švicarskoj kod Thuna odigrao 1-1 (0-1), a trener švicarske momčadi Gian-Luca Privitelli nakon susreta je istaknuo da je jako zadovoljan predstavom svojih igrača.

 

Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

"Možemo biti sretni s prvim poluvremenom. Nakon njega smo platili. Drugo poluvrijeme pripalo je Dinamu. Remi je pošten rezultat. Dinamo je u drugom poluvremenu pronašao jako dobra rješenja. Ali jako sam zadovoljan", rekao je Privitelli i dodao:

"Užitak je gledati našu momčad. Imamo četiri-pet igrača na terenu s naše akademije. Što više možete tražiti? Oni igraju za ovaj grb."

Slično razmišlja i kapetan švicarske momčadi Marco Burki.

""Nikad ne znate gdje ste u prvoj utakmici sezone. Bio je ovo dobar nastup naše momčadi protiv kluba koji ima veliku kvalitetu. u drugom poluvremenu smo se mučili, ali smo se i dobro branili. Uspjeli smo zadati nekoliko udaraca. Remi je dobar rezultat. Naš europski san još je uvijek živ. Možemo ići u Zagreb s dobrim osjećajem", poručio je Burki.

 

DinamoThunLiga Prvaka
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