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ZA BIJELU TOČKU? /

Je li Thun oštećen za penal? Dominguez je ovim povlačenjem plesao po rubu

Blijedi su bili Plavi u Švicarskoj, a u obrani je većim dijelom utakmice 'puhao propuh'

21.7.2026.
23:08
Sportski.net
Kjetil Waber/PIXSELL
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U prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka zagrebački Dinamo je u Švicarskoj kod Thuna odigrao 1-1 (0-1). 

Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc. Uzvrat je za sedam dana na Maksimiru. 

Blijedi su bili Plavi u Švicarskoj, a u obrani je većim dijelom utakmice 'puhao propuh'. Tražili su domaćini penal u 49. minuti kada je Labeau bježao Dominguezu u šesnaestercu. Držao ga je stoper Dinama za dres s leđa, a ovaj pao. Pustio ga je Dominguez, no činilo se prekasno. Ipak, sudac nije pokazao na bijelu točku, a ovo je lako mogao biti penal za Thun. 

Bunili su se domaćini, a Plavi su imali sreće u ovoj situaciji koju možete pogledati u videu iznad teksta. 

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr. 

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