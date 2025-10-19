Slavlje u Starim Mikanovcima: Njihovi folkloraši najbolji su u cijeloj Hrvatskoj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DOBRA STRANA DANA /

Slavlje u Starim Mikanovcima – jer njihovi su mladi folkloraši najbolji u Hrvatskoj. Članovi KUD-a Šokadija u dobi od 10 do 15 godina, marljivo vježbaju i čuvaju tradicijsku baštinu, pobjednici su Festivala dječjeg folklora Hrvatske i naša su Dobra strana dana.

Pjesme odjekuju Starim Mikanovcima. Kako i treba biti kada slave najbolji hrvatski mladi folkloraši. U rukama malih bećara i pobjednički pehar.

"Ne može se osjećaj nikada opisati, ali je osjećaj jako dobar, nije bilo jednostavno, ali smo se mi potrudili da pobijedimo – svi smo ponosni jedni na druge", kaže Šimun Kikić.

I trebaju biti ponosni jer velika je stvar biti najbolji od najboljih u konkurenciji 1000 folkloraša iz cijele Hrvatske.

"Predobar doživljaj, svi smo bili sretni, vrištali smo, nismo mogli vjerovati, bilo je baš lijepo, svi su nam čestitali, jako smo se radovali", kaže Lenka Valentić.

Uživaju kažu u pobjedi, ali i u svemu što rade u KUD-u Šokadija.

"Volimo to tako svi, plešemo rado i pjevamo i družimo se", dodaje Jelena Bilić.

"Oblačimo se u nošnje, radimo frizure i volim se družiti s prijateljima", kaže Lenka Valentić.

"Na probama se vidi kako djeca iznimno vole to, trude se i rade i mislim da je njihov trud zaista ovim nagrađen", poručuje Marina Raić, voditeljica plesa KUD-a Šokadija Stari Mikanovci.

Posebnim dočekom – pobjednike su nagradili i roditelji. Kako je to sve izgledalo pogledajte u ostatku priloga.