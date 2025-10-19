Bizaran rotor usred tunela razljutio Omišane: 'Političari nas 30 godina drže za male majmune'

"Polomit ćete zube na omiškoj stini" - pod tim je nazivom u Omišu održan prosvjed. Razlog - na brzoj cesti Dugi Rat-Omiš nije predviđen izlaz u Omišu, pa neće biti riješeno ni pitanje prometnog kolapsa ljeti.

Uz to, tvrde prosvjednici, izgradnja trase omiške obilaznice na liticama iznad krovova grada nosi opasnost od odrona kamenja i trajno će devastirati vizure grada. Naknadno rješenje izlaza izgradnjom rotora u tunelu brze ceste smatraju bizarnim.

"Ucrtana trasa omiške obilaznice katastrofalno je rješenje. Nije funkcionalna niti sigurna, devastirat će okoliš i omiške vizure", poručilo je nekoliko stotina prosvjednika danas u Omišu.

'Političari nas drže za male majmune'

"Već 30 godina nas ovi političari drže za male majmune, prave nas glupima i mislim da postoji bolji i pametniji način rješenja ovog problema, a oni jednostavno to ne žele da prihvate", rekao je Toni Čagalj, a Branka Gašoarić dodala: "To je totalno bez veze jer znamo da su i prije kamenja padala kad nije se ništa radilo, a troke sada kad bi se sve bušilo i vijadukti i tuneli. Mogu zamisliti što bi bilo".

Podsjetili su na odrone kamenja i kod nedavne izgradnje mosta preko Cetine i pratećih dvaju tunela. "Neposredno ispod tih stijena živi veliki broj žitelja. U slučaju da se ta dionica krene graditi, moglo bi doći do urušavanja, destabilizacije planinskog masiva koji bi kasnije mogao ugroziti ljudske živote ispod", kaže Tino Mrčelić, predsjednik MO Priko Omiš.

'Nikakvo rješenje'

Uz projekt Hrvatskih cesta koje su već odabrale izvođača radova, ali još nemaju građevinsku dozvolu, organizatori prosvjeda podsjetili su i na alternativni projekt kojega više od dva desetljeća nude prometni stručnjaci okupljeni oko bivšeg voditelja radova na Tunelu sv. Rok.

"Rješenje koje imamo sada je nikakvo u prometnom smislu, ambijentalnom, zaštiti prostora, korištenja prostora i položaja križanja i spojnih cesta", kaže umirovljeni inženjer niskogradnje Ivo Vulić i dodaje kako već 25 godina nezavisni stručnjaci umjesto tri tunela, velikog nasipa i vijadukta predlažu trasu s jednim tunelom i jednim rotorom: "Naše rješenje je tunel koji dislocira trasu, tunel od Zakučca do Duća, treba izbjeći ove sve peripetije što se tiče prometa i dobiti jedno normalno i funkcionalno rješenje za sto godina".

Sporno je i što brza cesta nema u planu spoj na čvor autoceste Blato na Cetini u čijoj blizini prolazi, a nema ni izlaz u samom Omišu. "Po postojećem projektu se ne može izaći u Omiš nego se mora ići dva-dva tri kilometra dalje na ravničku rivu ili u Dugi Rat, pa se opet spuštati u gužvu i oni su da bi to izbjegli izmislili rotor usred brda u Komornjaku", kaže jedan od organizatora prosvjeda Ivan Barišić, a inženjer Vulić o rotoru usred tunela zaključuje: "To su gluposti, ljudi moji. To je opasno, teško izvodljivo i skupo".

Stav Hrvatskih cesta je poznat - svaka izmjena trase zahtijevala bi novu dokumentaciju i značajno oduljila realizaciju projekta. O spoju na autocestu se razmišlja, ali ostale prijedloge stručnjaka koji osporavaju trasu smatraju neutemeljenima.