Pobuna u Omišu, građani otkrili zašto prosvjeduju: 'Oni bi usred brda ubacili novi rotor'

'PREKOMPLICIRANO' /

Omišani prosvjeduju. Bune se protiv planirane trase obilaznice na ruti Dugi rat - Omiš.

Razgovarali smo s Ivanom Barišićem, jednim od organizatora prosvjeda koji nam je otkrio što im sve smeta.

'Ponuđeno prometno rješenje je prekomplicirano. Projekt je zastario, predviđeno je bušenje tunela u brdu Stomorica. Iza toga ide nasip u visini 100 metara između Stomorice i Crvene stine. Onda ide tunel kroz Crvenu stinu i Bavnjaču pa odmah iza ide u vijadukt, ulazi se ponovno u tunel i izlazi na novi Omiški most. Po njihovome, ono bi usred brda ubacili novi rotor', ističe Barišić.

'Promet je manjkav iz više razloga, iz prometnih aspekata. Stručnjaci su smislili novo rješenje koje manje narušava vizualni identitet, manje je opasno', dodao je naš sugovornik.

Cijeli razgovor pogledajte u videu