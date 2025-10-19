Nigerijska koza ogrebala dijete u Maksimiru, a pouka priče je da imigranti znaju ugristi ruku koja ih hrani

NASTAO CIJELI ŠOU /

Usprkos miru u Gazi Donald Trump globalnu popularnost kao i Miro Bulj najviše duguje svojoj antiimigrantskoj politici i ne može se reći da i Trump i Bulj nisu u pravu. I kod nas je sve više problema s imigrantima.

24sata izvještava kako je jedna imigrantica iz Nigerije napala dijete. Doduše bilo je to u Zoološkom vrtu u Maksimiru i riječ je o nigerijskoj patuljastoj kozi, ali nema veze, imigrantica je.

Do incidenta je došlo kad je dijete povuklo kozu za rog pa ga je koza ogrebala. Ali brižni roditelji, neki stranci tražili su da se odmah zove i policija i hitna pomoć pa su i došli i jedni i drugi, nastao cijeli šou, posjetitelji se zabrinuli da nije tigar ili neka druga zvijer pobjegla iz kaveza ali na kraju je sve dobro završilo.

Hitna je utvrdila da je ogrebotina bila doista mala a policija je ispitala kozu i to po sistemu - ako laže koza ne laže rog - ali nisu ni kod roga našli ništa inkriminirajuće te je koza nakon kraćeg zadržavanja puštena na slobodu.

Ipak i iz ovog se slučaja mogu izvući neke pouke. Imigranti znaju ugristi ruku koja ih hrani.

Dolaze tobože nekim poslom, da bi kao brstili travu a onda pokažu svoje pravo lice.

Pametnom dosta.

Nisu svi imigranti ovako divlji i napadaju djecu ima i onih koji su se lijepo uklopili i zavoljeli tradicionalne hrvatske sportove. Bez brige kako je krenulo zaigrat ćete vi uskoro i na Poljudu, pred svojom publikom. Ako one Nigerijke ne pobrste travu.