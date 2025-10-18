Imamo reakciju poznatog restorana nakon šokantne snimke: Vlasnik nam je poslao ovaj link

Šamar kao reklama - najpoznatiji hvarski restoran Gariful objavom na svojim društvenim mrežama izazvao je zgražanje javnosti. Na videu koji su objavili, dvojica muškarca šamaraju gošću restorana jer je tražila očišćene škampe iz buzare.

Provjerili smo što kažu aktivistice za ženska prava, pravobraniteljica, stručnjaci za društvene mreže, ali i što odgovaraju iz restorana.

Mišljenje stručnjaka

Šamaraju je jedan za drugim, a ona poput lutke šuti i prima udarce. Ne buni se. Da bi dojam bio jači dodali su zvuk šamara. Video je šokirao javnost - smatraju da je šala kuhara i vlasnika restorana neslana i neukusna. "Odvratno, idete na blok. Fuj", "Nek' vas je sram za ovo", "Bolesno. Reklama za nasilje", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Da je objava potpuno neprimjerena smatra i aktivistica za ženska prava. "Žalosno je da u današnje doba, kad je problem rodno uvjetovanog nasilja velik i ove godine imamo devet ubijenih žena, takva jedna banalna zezancija se mora sprovoditi tako da se vrši nasilje nad ženom. Takvim ponašanjem ima obilježja kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju, što smatram da nije bila namjera restorana", govori nam Una Zečević Šeparović, odvjetnica i suosnivačica Inicijative Spasime.

Stručnjak za društvene mreže Dario Marčac kaže da je ovaj slučaj primjer kako je granica između humora i neprimjerenog sadržaja vrlo tanka: "Pogotovo u ovo digitalno doba gdje publika reagira u stvarnom vremenu. Vjerojatno je namjera autora i bila stvoriti nešto duhovito, viralno, ali problem nastane kad tema koja se koristi, koja je u ovom slučaju nasilje nad ženama, ulazi u prostor društvene osjetljivosti. Čak i ako je video zamišljen kao šala, taj kontekst i percepcija publike postaju važniji od same namjere".

Odgovor restorana

Na video je reagirala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. "S obzirom na to da navedeni video kroz satirički pristup u određenoj mjeri ima učinak normalizacije nasilja nad ženama, držimo da se radi o sadržaju koji nije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, prema kojem je zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način. Stoga će Pravobraniteljica u okviru svojih ovlasti pravnu osobu upozoriti na navedeno i preporučiti objavu javne isprike", kazala je pravobraniteljica.

Unatoč svemu restoran nije obrisao spornu objavu. Vlasnika Ivana Gospodnetića kontaktirali smo za komentar. Obećao je poslati odgovor, no umjesto njega stigao je link na novu objavu. Na tom videu vidi se kako dvojica muškaraca koja su u ranijem videu šamarala djevojku poljube tu istu djevojku. Ona se pak okreće prema kameri i kaže: "Pa što je vama ljudi, ovo je moja familija".

POGLEDAJTE VIDEO: Policija pronašla dvojicu maloljetnika koji su tukli muškarca (72)