Poznati hvarski restoran zgrozio Hrvate: 'Odvratno, fuj! Ovo je necivilizirano'

Poznati hrvatski restoran Gariful s Hvara redovito objavljuje na svojim društvenim mrežama, ali ovog puta su možda i pretjerali. Ako se gleda granica dobrog ukusa, zasigurno jesu.

Naime, na svom Facebook profilu objavili su video koji je trebao biti humorističan, ali većini gledatelja je upravo suprotno.

Tako su u četvrtak objavili snimku, odnosno skeč u kojem konobar izlazi na terasu i zatiče muškarca koji šamara ženu. Suprotstavi mu se i pita ga zašto to radi, a ovaj mu kaže kako je žena u buzari poželjela očišćene škampe. Kad konobar to čuje, nastavlja i sam šamarati ženu.

Da zlostavljanje žena nipošto nije stvar za šaliti se, podsjetili su ih u komentarima i njihovi gosti - neki od njih uskoro i bivši, kako su naglasili.

"Ovo je ipak krajnje bezobrazno, neuljudno i necivilizirano! Izbacite brzo ovo ća, vanka, da se više ne vidi. Da je i muška osoba udarena, nikako nije primjereno. Nasilje!", jedan je od komentara.

"Kakav jadan marketing, zaista mislite ovime privući goste? Ovime ste sad u startu odbili mnoge", nadovezao se drugi.

"Odvratno, idete na block. Fuj", napisala je jedna žena.

