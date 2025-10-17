Hrvati nisu sretni ako na tanjuru nema ovoga: 'Neke stvari se nikad neće promijeniti'

Sezona je mahuna, tikvica, paprike. Tržnice su pune hrane, ali i kupaca.

"Sve redom jedem, nema kod mene nešto što volim, nešto što ne volim ili nešto što više volim. Mi stari vam volimo papati“, kaže nam Zagrepčanka Marija.

Da povrće i voće jede svaki dan u svim oblicima, potvrđuje Joca. "Kad je sad bilo tikvice – u svim oblicima! Krumpir isto, police! Neki dan sam jela police s malo narezanog svega", dodaje.

"Puno voća, ovo je kraljica voća – jabuka! Trudim se svaki tjedan dvije tri jabuke pojesti, trudim se i da djeca zdravo jedu", nadovezuje se Marinko iz Zagreba.

Promijena prehrambenih navika

Na splitskom Pazaru ponuda je ista, no umjesto šarenog povrća, kupci biraju meso. "Najčešće jedem u zadnje vrime pancetu i carsko meso. Ujutro pancete i jednu pomu – ja san cijeli dan mirna" tvrdi Jagoda iz Splita.

Bez mesa ne može ni Tanja: "Jedan, dva dana ga mogu preskočit ali ipak imam malu djecu i imam tempo i treba mi konkretan obrok".

A većina Hrvata, prema podacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) smatra da je konkretan obrok upravo meso. Iako se u posljednjih 10 godina konzumacija onog crvenog smanjila 10 posto.

Smanjila se i konzumacija povrća i voća, jedemo ga manje od dva puta na dan. Manja je i konzumacija šećera, i to čak 60 posto, ali i margarina, kruha i peciva.

No nisu se samo promijenile prehrambene navike Hrvata, mijenja se i gastronomija.

"Od molekularne gastronomije skroz sada do nekakvog biodinamičkog uzgoja povrća, znači cijeli krug smo napravili. Sad smo se vratili na najbitniju stvar, a to je namirnica", svjedoči chef Dario Bionda.

A najčešće se, kaže, naručuje meso, kuhano ili pečeno uz prilog. Da se gastronomija promijenila, potvrđuju i gastro influenceri, no kažu da ipak postoji konstanta.

Što najviše jedemo?

"Neke stvari se nikad neće promijeniti, a to je da Hrvati jedu jako puno mesa – odnosno pretežito roštilj", naglašava gastroinfluencer Miroslav Mirković.

Pa nam tako roštilj majstor Zlatko potvrđuje da su omiljena jela u njegovom restoranu ćevapi te mesne plate za dvoje i četvero. I ostale vrste pečenja.

Meso je nešto bez čega, čini se, Hrvati ne mogu.

Na naše pitanje bez koje hrane ne može, Osječanin Antonio je kao iz topa rekao: Bilo kojeg oblika mesa. Za ručak, doručak i večeru".

U kojem god obliku bilo, a biraju ga, možda ne servirano onako kako bismo očekivali, i chefovi vrhunskih restorana.

"Chef najčešće jede kebab poslije posla", kroz šalu priznaje Bionda.

Što god odabrali, na Svjetski dan hrane važno je jedino da nitko ne bude gladan.