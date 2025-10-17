SLAST I STRAST /

Hrvati nisu sretni ako na tanjuru nema ovoga: 'Neke stvari se nikad neće promijeniti'

Riba, meso, povrće ili pak nešto treće. Svjetski je dan hrane, a mi smo istražili što Hrvati najviše vole jesti

17.10.2025.
11:37
Maja Lipovšćak Garvanović
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sezona je mahuna, tikvica, paprike. Tržnice su pune hrane, ali i kupaca. 

"Sve redom jedem, nema kod mene nešto što volim, nešto što ne volim ili nešto što više volim. Mi stari vam volimo papati“, kaže nam Zagrepčanka Marija. 

Da povrće i voće jede svaki dan u svim oblicima, potvrđuje Joca. "Kad je sad bilo tikvice – u svim oblicima! Krumpir isto, police! Neki dan sam jela police s malo narezanog svega", dodaje. 

"Puno voća, ovo je kraljica voća – jabuka! Trudim se svaki tjedan dvije tri jabuke pojesti, trudim se i da djeca zdravo jedu", nadovezuje se Marinko iz Zagreba.

Promijena prehrambenih navika

Na splitskom Pazaru ponuda je ista, no umjesto šarenog povrća, kupci biraju meso. "Najčešće jedem u zadnje vrime pancetu i carsko meso. Ujutro pancete i jednu pomu – ja san cijeli dan mirna" tvrdi Jagoda iz Splita. 

Bez mesa ne može ni Tanja: "Jedan, dva dana ga mogu preskočit ali ipak imam malu djecu i imam tempo i treba mi konkretan obrok". 

A većina Hrvata, prema podacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) smatra da je konkretan obrok upravo meso. Iako se u posljednjih 10 godina konzumacija onog crvenog smanjila 10 posto.

Smanjila se i konzumacija povrća i voća, jedemo ga manje od dva puta na dan. Manja je i konzumacija šećera, i to čak 60 posto, ali i margarina, kruha i peciva.

No nisu se samo promijenile prehrambene navike Hrvata, mijenja se i gastronomija.

"Od molekularne gastronomije skroz sada do nekakvog biodinamičkog uzgoja povrća, znači cijeli krug smo napravili. Sad smo se vratili na najbitniju stvar, a to je namirnica", svjedoči chef Dario Bionda. 

A najčešće se, kaže, naručuje meso, kuhano ili pečeno uz prilog. Da se gastronomija promijenila, potvrđuju i gastro influenceri, no kažu da ipak postoji konstanta.

Što najviše jedemo?

"Neke stvari se nikad neće promijeniti, a to je da Hrvati jedu jako puno mesa – odnosno pretežito roštilj", naglašava gastroinfluencer Miroslav Mirković.

Pa nam tako roštilj majstor Zlatko potvrđuje  da su omiljena jela u njegovom restoranu ćevapi te mesne plate za dvoje i četvero. I ostale vrste pečenja. 

Meso je nešto bez čega, čini se, Hrvati ne mogu.

Na naše pitanje bez koje hrane ne može, Osječanin Antonio je kao iz topa rekao: Bilo kojeg oblika mesa. Za ručak, doručak i večeru". 

U kojem god obliku bilo, a biraju ga, možda ne servirano onako kako bismo očekivali, i chefovi vrhunskih restorana. 

"Chef najčešće jede kebab poslije posla", kroz šalu priznaje Bionda. 

Što god odabrali, na Svjetski dan hrane važno je jedino da nitko ne bude gladan.

HranaSvjetski Dan HraneHrvatiMesoRibaPovrće
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLAST I STRAST /
Hrvati nisu sretni ako na tanjuru nema ovoga: 'Neke stvari se nikad neće promijeniti'