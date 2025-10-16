Hrvatska se suočava s paradoksom: Kante za smeće otkrivaju zabrinjavajuću istinu

Dok svijet 16. listopada obilježava 80. obljetnicu osnutka Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Svjetski dan hrane 2025. stavlja u fokus globalnu suradnju kao ključ za rješavanje prehrambene nesigurnosti i postizanje održivosti. U tom kontekstu, Hrvatska se suočava s jedinstvenim paradoksom: iako na razini Europske unije spada među zemlje s najmanje otpada od hrane po stanovniku, naši hladnjaci i kante za smeće otkrivaju zabrinjavajuću istinu o navikama potrošača.

Hrvatski paradoks: Manje ukupnog otpada od hrane, ali rekordan udio iz kućanstava

Prema posljednjim podacima, svaki stanovnik Hrvatske godišnje baci u prosjeku 71 kilogram hrane. Ta brojka stavlja nas u povoljniji položaj od europskog prosjeka, koji iznosi čak 131 kilogram po stanovniku. Međutim, dublja analiza otkriva problematičan trend: dok u EU kućanstva generiraju 53% ukupnog otpada od hrane, u Hrvatskoj taj udio doseže alarmantnih 75%. To znači da se tri četvrtine sve bačene hrane u zemlji baca upravo u našim domovima.

Istraživanje koje je provelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokazalo je da čak 40% tog otpada čine namirnice koje su bile jestive i mogle se iskoristiti. Dnevno se baci količina hrane ekvivalentna vrijednosti 363.000 štruca kruha, što je dovoljno da se nahrane svi stanovnici Splita i Slavonskog Broda zajedno. Po težini, najviše se baca meso, a slijede ga voće i povrće.

Glavni uzroci bacanja hrane u kućanstvima

Glavni uzroci bacanja hrane u hrvatskim kućanstvima su loše planiranje kupovine i priprema preobilnih obroka. Više od trećine kućanstava rijetko ili nikada ne koristi ostatke obroka za pripremu novog jela. Značajan problem predstavlja i nerazumijevanje rokova trajanja na proizvodima. Kampanja "EU bira sigurnu hranu", koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), ističe da čak 10% otpada od hrane nastaje zbog zbunjenosti oko oznaka "upotrijebiti do" i "najbolje upotrijebiti do".

"Sastojci i namirnice su dragocjenost i šteta je da zbog nepažnje i neznanja bacamo polovicu", istaknuo je jednom prilikom poznati chef Melkior Bašić, podsjećajući kako se mnoga jela, poput bistre juhe, mogu zamrznuti, a kuhana hrana iskoristiti i dan kasnije.

Problem se ne zaustavlja na samoj hrani, već uključuje i ambalažu. Industrija proizvodi goleme količine plastike za pakiranje, od koje se vrlo malo može kompostirati ili reciklirati, što dodatno opterećuje okoliš.

Rješenja protiv bacanja hrane: Globalni trendovi i put prema održivosti

Diljem svijeta jačaju inovativni pristupi smanjenju otpada od hrane. "Food upcycling", odnosno kreativno korištenje ostataka hrane – poput pretvaranja prezrelih banana u kruh ili ostataka povrća u temeljac – postaje sve popularniji. Iako mnogi to već rade nesvjesno, ciljane edukacije mogu značajno podići svijest i potaknuti promjenu navika.

U Hrvatskoj je sustav doniranja hrane sve uređeniji, a uspostavljen je i informatički sustav putem kojeg je već spašeno više stotina tona hrane. Ključan korak je i pravilno zbrinjavanje biootpada, koji čini otprilike trećinu kućnog otpada. Kompostiranje se nameće kao najbolje rješenje jer ne samo da smanjuje količinu otpada na odlagalištima, već stvara i vrijedan resurs za vrtove i poljoprivredu.

Svjetski dan hrane podsjetnik je da rješenje leži u kolektivnoj odgovornosti i promjeni svakodnevnih navika. Održiva prehrana, koja podrazumijeva zadovoljavanje nutritivnih potreba uz minimalan utjecaj na okoliš, nije samo trend, već nužnost. Boljim planiranjem kupnje, kreativnim korištenjem ostataka i pravilnim razumijevanjem deklaracija, svaki pojedinac može dati ključan doprinos smanjenju bacanja hrane. Hrvatska ima priliku svoj paradoks pretvoriti u primjer dobre prakse i pokazati da se odgovornim odnosom prema hrani gradi sigurnija i održivija budućnost za sve.

