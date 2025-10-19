Pedro Soltz otvorio dušu Nikolini Pišek: 'Oduvijek sam htio biti otac, to je jednostavno u meni'

OBITELJSKI ČOVJEK /

U emisiji MagNet voditeljice Nikoline Pišek, brazilski glumac i model s hrvatskom adresom, Pedro Soltz, otvorio je dušu i podijelio nevjerojatne detalje o svom putu od Brazila do Hrvatske. U opuštenom razgovoru, otkrio je kako ga je ljubav dovela na Balkan, zašto ga je šokirala betonska plaža, ali i zbog čega Hrvatsku danas smatra svojim domom.

Srce ga je odvelo preko oceana

Iako se često kaže da je ljubav slijepa, u Pedrovom slučaju imala je i putovnicu. Svoju suprugu, hrvatsku manekenku Iris Cekus, upoznao je 2010. godine na potpuno neočekivan način. Oboje su bili angažirani za isti projekt jednog talijanskog brenda – on je trebao doletjeti sa Sardinije, a ona iz Münchena. Međutim, erupcija vulkana na Islandu prizemljila je zračni promet diljem Europe.

"Nismo mogli letjeti, ni ja ni ona", prisjetio se Soltz. Klijent je organizirao alternativni prijevoz pa je Pedro do Milana putovao brodom i automobilom, a njegova buduća supruga također. "I tako smo se upoznali, 24. travnja 2010. godine", ispričao je Pedro. U Hrvatsku se zbog ljubavi trajno preselio 2013. godine.

Kulturološki šok

Prvi susreti s hrvatskim običajima za Pedra su bili, malo je reći, komični. Naviknut na pješčane rajeve Brazila, prvi dolazak na jadransku obalu bio je pravi šok.

"Došli smo na plažu, a ja vidim taj beton i pitam: 'Gdje je plaža?'. To mi je bio prvi šok", ispričao je kroz smijeh.

No, tu iznenađenjima nije bio kraj. Posebno ga je zabavila općepoznata hrvatska averzija prema propuhu.

"Mi u Brazilu obožavamo propuh! Otvorio bih prozor da uđe svjež zrak, a ljudi bi se skrivali ispod stola kao da će umrijeti", prisjetio se.

S druge strane, jedna od stvari koja ga je Hrvatskoj privukla bila je sigurnost.

Pedro je odrastao u Belo Horizonteu, trećem najvećem gradu u Brazilu s pet milijuna stanovnika. Zbog visoke stope kriminala, djetinjstvo je uglavnom provodio u zatvorenim zajednicama.

Upravo je sigurnost ključan razlog zašto Hrvatsku smatra idealnim mjestom za odrastanje svojih kćeri.

"Ovdje u Zagrebu osjećam da su sigurne. Moja kći Lara odmalena ide sama u školu, ostaje sama kod kuće. Taj osjećaj slobode i sigurnosti je neprocjenjiv", istaknuo je.

Posvećen otac

Unatoč uspješnoj međunarodnoj karijeri modela i glumca, Soltz je bez imalo oklijevanja otkrio koja mu je uloga najdraža.

"Tata, sigurno. To nema uopće dileme. Uvijek sam htio biti otac. To je jednostavno u meni.", objasnio je Pedro. Priznao je da je imao težak odnos s vlastitim ocem, što ga je od malih nogu motiviralo da on sam bude drugačiji roditelj.

Na pitanje želi li da ga kćeri pamte kao uspješnog ili kao prisutnog oca, njegov odgovor sažima sve njegove životne prioritete: "Otac koji je bio prisutan. To je najbitnije".

