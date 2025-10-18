Zvonimir otvorio dušu nakon ispadanja: 'Znao sam da će me izbaciti čim dobiju priliku'

Iako je ostvario izniman rezultat i fizičku transformaciju koja ostavlja bez daha, Zvonimir je izglasan kao najslabija karika u showu "Život na vagi". Sada je za RTL.hr otvoreno progovorio o emocijama, svojim planovima i dojmovima nakon izlaska iz kuće.

"Osjećaji su mi podijeljeni, priznao je Zvonimir. "S jedne strane htio sam ostati do kraja i boriti se u finalu, ali s druge strane mi je drago što idem kući svojoj obitelji, svojoj djeci."

Njegovi suigrači odlučili su ga izglasati, a mnogima je bilo jasno da je riječ o taktičkom potezu. Zvonimir se, kaže, nije iznenadio. "Očekivao sam to", rekao je za RTL.hr. "Cijeli vikend sam razmišljao o toj mogućnosti. Logično je da su izbacili najveću konkurenciju čim su dobili priliku."

Ostvario odličan rezultat

U showu je ostvario impresivan rezultat – doslovno se prepolovio. Kroz smijeh priznaje da mu više ništa od stare garderobe ne pristaje. "Sva odjeća koju sam ponio ovdje sada mi je prevelika. Hlače su mi ogromne, sve je barem šesnaest brojeva veće. Morat ću kupiti potpuno novu garderobu", kazao je. Posebno ga veseli što može obući nešto što mu pristaje.

Zvonimir kaže kako jedva čeka povratak kući, ali ne zna točno što će prvo napraviti. "Puno mi se toga vrti po glavi. Sigurno ću odmah zagrliti djecu i poljubiti ženu. Iako me možda neće odmah prepoznati – toliko sam se promijenio", rekao je za RTL.hr.

Na pitanje je li spreman na divljenje koje će doći nakon ovakve transformacije, odgovor je bio potvrdan. "Jesam. Spreman sam da mi se dive."

Nada se da će održavati zdravu rutinu

Dodaje da planira nastaviti s treninzima i zdravim načinom života te iskoristiti sve što je naučio u showu. Ima jasnu sliku kako dalje – postupno se prilagoditi svakodnevici i nastaviti tempom koji mu je donio dosadašnje uspjehe.

Kao svog favorita za pobjedu ističe Nenu, kandidatkinju koja ga je posebno inspirirala. "Ona je moj favorit. Unatoč tome što sporije gubi kilograme, pokazala je nevjerojatan trud i motivaciju. Bila je među najmanjima, ali nikad nije odustajala. Vjerujem da je tek sad otkrila koliko zapravo može", otkrio je.

Za kraj, Zvonimir je uputio snažnu poruku svima koji se dvoume prijaviti na "Život na vagi" ili napraviti prvi korak prema promjeni: "Najvažnije je pronaći svoju motivaciju – onaj unutarnji pokretač koji će vas potaknuti da se pokrenete", poručio je.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

