Dominik otvoreno progovorio o izbacivanju Zvone: 'Neki će to nazvati nožem u leđa, ali...'

Kandidat popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi", Dominik je jedan je od natjecatelja koji je već duže vrijeme siguran finalist. Od samog početka ističe se predanošću, strategijom i snažnom motivacijom, a gledatelji ga sve češće doživljavaju kao jednog od glavnih favorita, a sada je za RTL.hr otkrio sve o novonastaloj situaciji u showu — od Zvoninog odlaska, preko individualne igre, do samog finala.

"Istina je da imam plan. Došao sam u natjecateljski show – dakle, natječem se, kao i svi ostali, s ciljem da pobijedim koristeći sve dozvoljene alate. Pobjednik je onaj koji izgubi najveći postotak tjelesne mase, a od drugog tjedna sam među vodećima," pojasnio je Dominik.

Iako se tijekom individualne igre zbližio sa Zvonom, kojeg je opisivao kao zdravu konkurenciju i jednog od najjačih kandidata, upravo je njemu na kraju dao glas za ispadanje. O toj odluci Dominik je progovorio iskreno i bez okolišanja. "Zvone je bio moj glavni fizički izazov. Bio je bolji od mene u svemu osim u odnosima sa svojim timom. Ljudi će to možda nazvati nožem u leđa, ali ni on meni, ni ja njemu nismo ostali ništa dužni", rekao je za RTL.hr.

Naglasio je kako odluku nije donio iz neprijateljstva, već iz lojalnosti prema svojim najbližima – Domagoju, Snežani i Neni. "Zvone je dobar čovjek, suprug i otac. Poštovali smo se. No, Edo nam je tada rekao da se držimo zajedno jer smo dobra klapa, i ja sam to odlučio poslušati. Htio sam zaštititi svoju ekipu," kaže.

Svjestan je da njegovi potezi neće svima biti simpatični. "Ljudi često ne mrze nas, nego svoju sliku o nama. Znam da će biti osuda, ali sve je ovo igra."

Otkrio prema kome gaji duboko poštovanje

U showu je pokazao i svoju osjetljivu stranu, osobito kada su se svi okomili na Josipu u prvom individualnom izazovu. Nije želio sudjelovati u napadima, već ju je podržao. "Josipa od početka daje sve od sebe. Često smo zajedno trenirali i kad se kamere ugase. Poštujem ju jer se vidi koliko se trudi, čak i s teškom ozljedom. Nisam ubacio nijedan balon u njezin demižon jer sam htio poslati jasnu poruku – poštujem je," objasnio je za RTL.hr.

Dominik je i ranije rekao da mu je cilj dovesti Domagoja, Snežanu i Nenu u finale uz sebe. Ističe da je u toj misiji spreman ići do kraja, osim ako ga ne iznenadi neki novi zaokret poput nedavne "zelene linije".

U posljednje vrijeme njegovi rezultati na vagi više nisu tako impresivni kao na početku, što ga pomalo brine, ali ne i obeshrabruje. "Ne znam u čemu je stvar. Neki misle da je do imuniteta, ali ja i dalje treniram jako, čak i kad nitko ne gleda. Umoran sam, nostalgija je jaka, stres velik… Vjerojatno moram prihvatiti da moj put ima veće oscilacije nego kod drugih," priznao je.

Iako se trudi vratiti početni zamah, svjestan je svojih granica. "Dajem sve od sebe. Više od ovoga ne mogu, jer ću izgorjeti. Pridržavam se plana, treniram, hodam… možda je vrijeme da jednostavno prihvatim svoj ritam, pa makar to značilo da izgubim prednost. Ne želim ugroziti svoje zdravlje zbog rezultata na vagi," iskreno je izjavio.

Četiri kandidata mu predstavljaju najveću konkurenciju

Kao najveće konkurente vidi Domagoja, Snežanu, Josipu i Mariju. Svakog od njih cijeni zbog njihove borbe i napretka. Za kraj je progovorio i o mogućoj pobjedi. "Došao sam ovdje po promjenu i pobjedu. Tko nije, nije ni trebao dolaziti. Biti pobjednik značilo bi mi priznanje da sam iz nečega lošeg napravio nešto dobro. Čekamo peto dijete, pa bi novac dobro došao, ali najvažnije mi je da ne izgubim sebe, zdravlje i obitelj. Ako pobijedim, radovat ću se – ali iskreno ću se veseliti i ako pobijedi netko drugi," zaključio je.

