Marko Bratoš i Gina Damjanović otvorili vrata privatne oaze: 'Jedna stvar nam zadaje probleme'

'ZNA BITI IZAZOVNO' /

U novom izdanju RTL-ove emisije ''MagNet'' imamo priliku zaviriti u privatnu oazu poznatog glazbenog para, glazbenika Marka Bratoša (35) i Gine Damjanović (32). Gina i Marko otvorili su vrata svoje svakodnevice i otkrili kako izgleda život kada dijele dom i pozornicu.

Jutarnja kava kao bojno polje

Dan za Marka i Ginu započinje nezaobilaznim ritualom – ispijanjem kave. No, i taj jednostavan ritual ima svoju natjecateljsku stranu. "Dobro je i o tome tko duže pije kavu", dodaje Gina. "Ja pijem tri sata, on pije sat i pol. Onda nakon sat i pol krenu problemi."

Spoj privatnog i poslovnog: Prednost ili mana?

Biti u vezi s osobom s kojom i radite za mnoge je parove izazov, a Marko i Gina se slažu da je to uglavnom prednost, ali ne skrivaju da ima i teških trenutaka. "Zna biti izazovno", priznaje Marko. Jedan od najvećih izazova je kritika. Na pitanje tko je lošije podnosi, Marko bez oklijevanja upire prstom u sebe. "Ja. Gina voli reći da sam nekad u PMS-u jer znam na najmanji komentar kompletno podivljati", kroz smijeh otkriva, dodajući kako u afektu zna reći i da "nikad više u životu neće surađivati s njom".

Modni savjeti, online shopping i tko koga čeka

Kada je riječ o modi, pravila su jasna – Gina vodi glavnu riječ. Marko priznaje da rijetko dijeli savjete, a i kad to učini, često bivaju ignorirani. "Kad ga pitam za savjet, onda ga podijeli, ali ignoriramo taj savjet", objašnjava Gina.

Zanimljivo je da je Marko tek nedavno, na Ginin nagovor, otkrio čari online kupovine. "Bojao sam se da će me netko zeznuti", kaže, "ali onda sam na njen nagovor kupio i nitko me nije zeznuo. Pa sam kupio opet i opet me nitko nije zeznuo. Sad sam se opustio." S druge strane, Gina s nestrpljenjem iščekuje svaki paket, a njezina sreća kad dostava stigne je, kako Marko kaže, neprocjenjiva.

A na vječno pitanje tko koga više čeka, Marko ima spremnu statistiku. "Ja svaki put. Mene je ona ukupno čekala šest minuta u životu i ja nju sad... mjesecima i godinama", tvrdi on, dok Gina dobacuje da u tome "ima nešto i laži" te da on jednostavno mora biti strpljiv jer nema izbora.

Unatoč svim zadirkivanjima i svakodnevnim izazovima, Marko ne dvoji kada treba istaknuti Ginine najveće kvalitete. "Njena najveća vrlina je to što je jako strastvena i što je, prije svega, jako, jako, jako dobra osoba", zaključio je.

