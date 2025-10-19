Dolazi iz zemlje marelice i konjaka, a pazite kako priča hrvatski: Ovo je veleposlanik Armenije

Zagreb mu je drag, Dubrovnik obožava, a Biograd na Moru ga je potpuno osvojio. Dolazi iz zemlje marelice i konjaka, a posao mu je – diplomacija. Govori osam jezika, a zna i tko je najpoznatiji Armenac u Hrvatskoj.

U razgovoru bez formalnosti, veleposlanik Armenije u Hrvatskoj Ashot Hovakimian otkriva što ga je najviše oduševilo u Hrvatskoj, kako izgleda život diplomata daleko od domovine, te zašto Biograd na Moru ima posebno mjesto u njegovom srcu.

Ashot Hovakimian već šest godina povezuje dvije zemlje koje dijeli više od dvije tisuće kilometara, ali i mnoštvo sličnosti. "Kako bih opisao Armeniju? To je najljepša zemlja na svijetu", kaže s osmijehom Hovakimian. I dok o svojoj domovini govori s ponosom, Hrvatska mu je, priznaje, postala drugi dom. "Kako sam naučio hrvatski? To nije nikakva zagonetka" smije se Hovakimian. "Završio sam slavistiku u Moskvi i u diplomi mi doslovno piše – profesor srpsko-hrvatskog/hrvatsko-srpskog jezika", dodaje veleposlanik.

Voli Dubrovnik

Iako Hrvatsku pokriva iz Praga, redovito dolazi. Posebno rado u Dubrovnik. Grad svetog Vlaha ima posebno mjesto u njegovom srcu. "Znate tko je najpoznatiji Armenac u Hrvatskoj?", pita kroz smijeh i kaže da je to Sveti Vlaho – sveti Vlasije!

Ove je godine još jedno hrvatsko mjesto postalo važna točka na karti armensko-hrvatskih odnosa – Biograd na Moru. Tamo je postavljen spomenik armenskom istraživaču koji je 1935. izgradio prvi moderni hotel u gradu i time promijenio njegovu turističku povijest. "Mislio sam da znam sve o armensko-hrvatskim vezama, ali ovo je bilo iznenađenje", priznaje veleposlanik.

Gradonačelnik Biograda na Moru Ivan Knez kaže: "Bio je vizionar, doslovce je promijenio Biograd. Bio je zaboravljen, a sada smo ga vratili tamo gdje pripada – na biogradsku rivu".

Zemlja marelica

Iza mnogih armensko-hrvatskih inicijativa stoji, kaže veleposlanik, i jedna žena – umjetnica koja u Hrvatsku donosi armensku keramiku i izrađuje šipak, simbol plodnosti i blagostanja u armenskoj kulturi. Kad govori o Armeniji, Hovakimian se smije i oživljava svaku rečenicu. "Zemlja je to dobre hrane, marelica, vina, ali i čuvenog konjaka kojeg je volio i Winston Churchill", kaže Hovakimian kroz smijeh.

Na pitanje zašto je armenska marelica toliko posebna, odgovara: "Zato što na latinskom nosi naše ime – Prunus Armeniaca. Armenija je domovina marelice".

Hovakimian nikad nije planirao diplomatsku karijeru. Cijeli život proučavao je jezike i pisao knjige. Danas živi u Pragu, a sa suprugom često putuje u Hrvatsku. "Zagreb, Dubrovnik, Osijek, Biograd – svi su mi dragi", govori Hovakimian. "Sad ćete pomisliti da su Armenci posvuda", smije se Hovakimian i dodaje: "Ali jedan Armenac otvorio je prvu kavanu u Osijeku! A nedavno sam otkrio i armenske tragove u Splitu, još iz četvrtog stoljeća".

Na kraju, veleposlanik poručuje: "Cijeli život sve što sam znao – dao sam svojoj zemlji. Radim za nju i ništa mi više ne treba. Ako moja zemlja bude u redu, onda će i moja djeca biti u redu. I prosperirat ćemo. I hoćemo prosperirati".