Korejski veleposlanik zapjevao Olivera, a njegova žena otkrila tajnu vječne mladosti: 'Imamo ritual'

Jeste li se ikada pitali kako Koreanke čuvaju vječnu mladost i besprijekoran ten? Odgovor dolazi kroz jednu posebnu diplomatsku priču – o ljubavi rođenoj ispod klavira, o glazbi i kulturi, ali i o tome kako je veleposlanik Južne Koreje u Hrvatskoj u samo tri mjeseca naučio pjevati Olivera Dragojevića.

Da, dobro ste pročitali – veleposlanik Lee Seunghbum danas pjeva na hrvatskom jeziku.Odmah na početku otkrio nam je kako je do toga došlo: "Prvi dan u uredu pitao sam tajnicu – tko je najpopularniji pjevač u Hrvatskoj? Odmah je rekla – Oliver. I od tada ga slušam svaki dan na YouTubeu", otkriva veleposlanik kroz smijeh.

Za svoje prvo pojavljivanje u javnosti pripremio se s hrvatskim šalom, posebnom kravatom s korejskim i hrvatskim simbolima, a naučio je i neke domaće riječi. Najdraža mu je, kaže – "polako".

Tajna korejske njege lica

U glazbi je pronašao i ljubav života – suprugu Yoo Jin, solo pijanisticu. "Jako sam je želio oženiti. Obećao sam joj: 'Ako se udaš za mene, kupit ću ti veliki klavir'. I stvarno sam ga kupio – iako je vrijedio deset mojih plaća. Naša kuća bila je mala, klavir ogroman. Djeca su bila mala, pa sam često spavao – ispod klavira", prisjeća se veleposlanik. Supruga pak otkriva da ju je osvojio pjesmom i gitarom: "Gotovo svake večeri svirao mi je i pjevao preko telefona. On je vrlo nježan i drag"

Kao i mnoge Hrvatice, i nas je zanimalo – u čemu je tajna korejske njege lica? Yoo Jin se nasmijala i otkrila: "Imamo višestupanjski ritual, i ujutro i navečer. Tonik, serum ili ampula, hidratantna krema, krema u boji, i najvažnije – krema sa zaštitnim faktorom. SPF apsolutno svaki dan."

U njihovoj kulturi na Valentinovo žene daruju muškarce čokoladama, a sljedeći mjesec muškarci žene. Karakter oni ne tumači po horoskopu nego po krvnoj grupi. "Ja sam O, supruga je B. Kažu da su O fleksibilni i dobro se slažu sa svima, a AB znaju biti malo izbirljivi", objašnjava veleposlanik. Zanimljiva je i korejska filozofija brojeva – nula ne postoji, pa dijete već s rođenjem ima godinu dana, dok je broj četiri – sinonim za smrt.

'Zagreb bolji od Havaja'

Kao dječak, veleposlanik Lee sanjao je postati novinar: "Gledao sam izvjestitelje iz Londona, Pariza i Washingtona u Burberry kaputima i želio putovati svijetom". Snovi su ga ipak odveli u diplomaciju – od Seula do Havaja, a sada i do Zagreba. "Prijatelji su bili ljubomorni jer sam radio u najpoželjnijim destinacijama. Ali znate što – Zagreb je bolji od Havaja", dodaje naš sugovornik.

U rezidenciji danas čuva dašak Koreje – od tradicionalnih instrumenata do fenjera, a na kraju mandata planira i poseban poklon: pjesmu o Hrvatskoj, baš kao što je napisao i otpjevao pjesmu o Havajima kada je odlazio iz tamošnjeg veleposlanstva. Jer, kako sam veleposlanik kaže – polako, ali sigurno, Hrvatsku je zavolio na prvu.