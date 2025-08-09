Od bicikla do bledskih kremšnita i posebnog goblena: Donosimo priču o slovenskom veleposlaniku

Slovenski veleposlanik Gašpar Dovžan bicikle je zavolio još kao dijete. Ima svu opremu - od kacige do specijalnih cipela.

Iako priznaje kako je nekoliko puta pao, bio i na hitnoj, od bicikla nikad nije odustao. Kad se ne penje na Sljeme, slovenski veleposlanik u zagrebačkoj rezidenciji živi kao diplomat, ali i otac troje djece.

"To su najstarija kći Beti, onda druga kći Neli i sin Jure. To su naša koja su sada u Sloveniji", kaže veleposlanik.

Najpoznatiji specijaliteti

A kad smo kod Slovenije koju često i s ponosom spominje, veleposlanik nam je pokazao i njihove najpoznatije specijalitete. "To je kod nas potica. I u Hrvatskoj imate orahnjaču, makovnjaču. Ima ih više od 50 varijanti slane slatke. Ovo su kremšnite, bledske kremšnite, možda liče na samoborske al samoborske se jedu tople, ove se jedu hladne", kaže slovenski veleposlanik.

Rezidencija u kojoj živi, kaže, nije samo za njega, već i za diplomatska druženja. Predstavljanje Slovenije i službene obveze. Ali najvažnije od svega ipak mu je obitelj.

"Ja sam se vjenčao prije nego sam postao diplomat, tako da se zna gdje su prioriteti", kaže veleposlanik.

Poklon od Georga Busha

Osim posla veleposlanika, Gašper Dovžan radio je i u kabinetu premijera, pa i puno putovao - od Kine do Amerike. Ova vitrina puna je lijepih uspomena od biciklističkih medalja, do sata kojeg je dobio od Georga Busha.

Kad je postao veleposlanik dao si je zadatak - obići sve županije. Slovenija mu je uvijek u srcu. Čak i na zidu - u obliku male galerije koja nema veliku umjetničku vrijednost, ali mu znači.

"Prikazuju planine i to su baš planine koje znam. To su planine iznad mog rodnog grada, primjerice Gračišče, pa tu Triglav, tako da i pogled da tako kažem na moje rodno okruženje", pojašnjava veleposlanik.

Uspomena na majku

S druge strane radovi su pokojne majke koju je svaku večer gledao kako veze goblen.

"Meni je to nekako prirodno jer je to dio mog identiteta. Ja mislim da, iako je to rezidencija. Ipak, dok sam ja tu, a da nije samo da je to slovensko, nego da je i moje i da kroz to mogu ispričati još neke vrlo osobne priče. Bez majke nikad ne bi bio veleposlanik, možda se ne bi ni školovao", rekao je.

I dok neki diplomati možda odu s dužnosti, a da nikad ne otvore vrata svoje svakodnevice, ovaj Slovenac - biciklist, otac i suprug - nije samo otvorio ta vrata. Već nas i pustio da zavirimo i iza njih.