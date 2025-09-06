Problemi u Rijeci pred početak škole, majka se rasplakala: 'Sin mi je presječen'

LJUTNJA I OČAJ /

U ponedjeljak počinje nova nastavna godina, jedinstvena po mnogočemu. Od modularne nastave do manjka djelatnika za sigurnost, ali i nezadovoljnih učenika, roditelja, a možda i profesora.

Problema ima u riječkoj Osnovnoj školi Nikola Tesla. Budući osmaši i njihovi roditelji doznali su da će se razredi miješati pa će umjesto dosadašnja četiri biti pet osmih razreda.

'Ljuta sam kao roditelj, sin mi je prebačen u sasvim drugi razred gdje nema bliske prijatelje. Žalostan je, nema volje za ekskurzijom. Presječen je, pogled je prazan. Iskreno kažem, ja kao roditelj sam se isplakala', priča nam Đurđica Đukić, majka učenika 8. razreda.

