VATROGASAC I POLICAJAC /

FNC spektakl je tu! Navijači pred Arenom odgovorili tko je bolji, Mirko ili Stipe

FNC 24 je stigao! Navijači su se skupili ispred Arene Zagreb, a tamo je i ekipa Net.hr-a koja je razgovarala s ljubiteljima mma sporta. 

Gledatelji su odgovarali na pitanje tko je po njima bio bolji borac u svom primeu, Mirko Cro Cop ili Stipe Miočić. Odgovori su bili podijeljeni, a sve pogledajte u videu.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

6.9.2025.
18:34
Sportski.net
Fnc 24Mirko Cro Cop FilipovićStipe MiočićVox PopuliFnc
