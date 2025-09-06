FNC spektakl je tu! Navijači pred Arenom odgovorili tko je bolji, Mirko ili Stipe

SNIMKA S LICA MJESTA /
Kakva navala na borilački spektakl: Pogledajte scene pred zagrebačkom Arenom, ovo izgleda nestvarno
FNC 24 je stigao! Navijači su se skupili ispred Arene Zagreb, a tamo je i ekipa Net.hr-a koja je razgovarala s ljubiteljima mma sporta.
Gledatelji su odgovarali na pitanje tko je po njima bio bolji borac u svom primeu, Mirko Cro Cop ili Stipe Miočić. Odgovori su bili podijeljeni, a sve pogledajte u videu.
Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO