FNC spektakl je tu! Navijači pred Arenom odgovorili tko je bolji, Mirko ili Stipe

VATROGASAC I POLICAJAC /

FNC 24 je stigao! Navijači su se skupili ispred Arene Zagreb, a tamo je i ekipa Net.hr-a koja je razgovarala s ljubiteljima mma sporta.

Gledatelji su odgovarali na pitanje tko je po njima bio bolji borac u svom primeu, Mirko Cro Cop ili Stipe Miočić. Odgovori su bili podijeljeni, a sve pogledajte u videu.

