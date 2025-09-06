Jedna od najvećih FNC zvijezda otkriva za Net.hr: 'Ova borba može napuniti Arenu'

Nakon trijumfa nad Guilhermea Bastosa i Markom Bojkovićem, Miloš Janičić ističe kako je osjetio snažnu podršku fanova diljem regije. Uoči FNC 24 spektakla u zagrebačkoj Areni, otkrio nam je svoje planove – od mogućeg revanša, preko želje za UFC-om, pa sve do onoga što slijedi u njegovoj karijeri.

Imao si meč prije tjedan dana, znamo rezultat. Kako ulaziš u pripreme i što te čeka na jesen?

Meč je bio prije sedam dana. Srećom, prošlo je dobro. Sad sam malo bolestan zbog skidanja kilograma i cijelog tog stresa, ali već počinjem pripreme za FNC u Podgorici koji je zakazan za prosinac.

Osjećaš li veću podršku fanova nakon borbe s Bojkovićem?

Gdje god da odem po Balkanu osjećam ljubav fanova – u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. To je stvarno lijep osjećaj na koji se još privikavam.

Jesi li se čuo s Markom nakon meča? Znam da ste odmah razgovarali, ali što je bilo kasnije?

Čuli smo se malo poslije meča. Bojković je najavio da u studenom ima borbu u Varaždinu, ali ne bih sada otkrivao detalje. O tome ćemo pričati naknadno. Ono što je izvjesno – revanš bi trebao biti iduće godine.

Kako gledaš na taj revanš – hoćeš li mu ga dati bez problema ili gledaš prema UFC-u?

Ako dođe ponuda iz UFC-a, naravno da je neću odbiti. Ali revanš s Markom za mene je najveća borba. Siguran sam da možemo rasprodati arenu. S financijske strane, ali i marketinški, to je najbolja opcija koja postoji.

Čini se da ti i Marko postajete ono što su Marko i Croata bili?

Otprilike tako. Trebat će pet mečeva da se ta priča u potpunosti ispiše.

