Slo Rocky uzbuđen uoči spektakla: 'Jokeru želim da bude nokautiran, a Cro Copu poručujem ovo'

Sitno brojimo do FNC spektakla u Areni Zagreb. Na licu mjesta je naš reporter Vehmir Džakmić koji je u, zasad praznoj, Areni razgovarao s Miranom Fabjanom koji je došao podržati svoje kolege iz Trojan Gyma, Andreasa Ramosa i Ivana Vitasovića.

"Idemo, danas smo uzbuđeni, znači bori se Ramos, bori se Ivan. Ulog je ogroman, titula. Trebamo odnijeti dvije titule u Pulu, to je cilj. Dva mjeseca smo živjeli i disali za to. I sad je na nama da napravimo ovaj rezultat", rekao je vidno uzbuđeni Slo Rocky koji se ne bori zbog ozljede.

"Dobro ide oporavak, 80 posto sam zacijelio, još ćemo morati napraviti magnet, ali imao sam dobro ljeto, drago mi je da sam odmorio i sad sam gladan povratka, jedva čekam nekoga uništiti, jadan onaj tko se bude borio protiv mene. Joker je kul momak, a danas mu želim da bude nokautiran", poručio je Miran.

'Ne znam kako će Cro Cop podnijeti moju uzbuđenost'

Cro Cop i Stipe Miočić su na ovom velikom događaju, a Cro Cop je u kutu Mateja Batinića koji se bori protiv Fabjanova prijatelja i kolege Andreasa Ramosa.

"Pozdravit ću obojicu, oni su legende. Samo ne znam kako će Cro Cop podnositi ovu moju uzbuđenost kad se budu borili njegov Batinić i moj Ramos. Nisam bio ovako uzbuđen od finala Lige prvaka između Milana i Liverpoola. Hvala FNC-u na ovoj ludnici! idemo odnijeti dva pojasa u Pulu", poručio je za kraj Fabjan.

