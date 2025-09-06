Bura pod Velebitom, ali vikend donosi sunce i toplo vrijeme

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROGNOZA ZA SUBOTU I NEDJELJU /

Fronta se tijekom noći premjestila preko sjevernog dijela zemlje uz pljuskove i kiše, ali brzo će odmaknuti dalje na istok, a nad nama jačati stabilna anticiklona.

To će sjevernom i srednjem dijelu Jadrana donijeti jaku buru s olujnim udarima podno Velebita dok će južnije puhati uglavnom umjerena.

U središnjem dijelu unutrašnjosti ujutro će još biti povećane naoblake, a lokalno je moguće i malo kiše. U ostatku zemlje pretežno sunčano, a temperatura od 14 do 18 u unutrašnjosti i 19 do 23 na Jadranu. Više pogledajte u videu