Zbog auta propucao muškarca, policija bivšeg kolegu sumnjiče za pokušaj ubojstva

ŠOK KRAJ ZADRA /

Obračun vatrenim oružjem na zadarskom području nije završio kobno po vlasnika autoservisa u kojega je u četvrtak pucao klijent iz susjednog mjesta. Iako istražitelji danas službeno nisu istupali, doznali smo detalje događaja.

Pucnjava, usred bijela dana, u Briševu kraj Zadra, uznemirila je građane. Nezadovoljan popravkom automobila 57-godišnji je bivši interventni policajac pucao iz pištolja u 40-godišnjeg vlasnika autoservisa.

Prema neslužbenim saznanjima, bivši je policajac odmah po izlasku iz automobila počeo pucati u vlasnika salona za prodaju automobila i pratećeg servisa te ga ranio. Ozljede su ipak okvalificirane kao lakše.

Muškarac, koji je dobio prostrijelne rane mekog tkiva trbuha i natkoljenice, i to navodno jednim te istim metkom, životno nije bio ugrožen. Ipak, operirali su ga u četvrtak, sada se uspješno oporavlja.

O svemu se tijeko večeri oglasila i zadarska policija koja bivšeg kolegu sumnjiči za pokušaj ubojstva. Više pogledajte u prilogu