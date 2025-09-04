Nenad Korkut: 'Armani je doista jedini kreator koji je krenuo od muške mode i postao slavno ime'

SIMBOL ELEGANCIJE /

Kad se 1980. Richard Gere pojavio u Američkom Žigolu odjeven u njegovo odijelo i balonere svjetska zvijezda je rođena. A ta se zvijezda danas ugasila. U Italiji je umro jedan od najpoznatijih modnih dizajnera svih vremena, Giorgio Armani.

"Ušao sam u modni svijet slučajno, on je polagano rastao u meni, dok me potpuno nije apsorbirao i ukrao moj život". rekao je dizajner koji je zapravo trebao biti liječnik. Svojedobno se prijavio za vojsku, a prvi mu je modni posao bio aranžiranje izloga u Milanu. Na kraju je izgradio poslovno carstvo koje je uključivalo odjeću, parfeme, kozmetiku, luksuzne hotele, restorane, klubove. Bio je pionir na mnoge načine. Ponovno je izumio muška i ženska odijela, Čak i ako ništa ne znate i modi, svejedno znate njega. Gospodin Armani je izgradio kuću koja je sinonim za talijansku eleganciju i stil,piše danas Vogue. "Ikona, neumoran radnik, simbol najboljeg od Italije. Hvala ti svemu", tako se od njega oprostila premijerka Georgia Meloni.

Zašto je bio drukčiji od drugih i po čemu ćemo ga pamtiti? O Armaniju smo razgovarali s velikim modnim znalcem Nenadom Korkutom