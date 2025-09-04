DHMZ objavio analizu: Evo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije

Znamo da je ovo ljeto bilo čudno. Krenulo je s vrućim lipnjem pa su nas onda uhvatile kiše i oluja koja je nakon 50 godina odgodila čak i sinjsku Alku. Činilo se kao da nismo spojili dva tjedna bez kiše.

Sada zahvaljujući analizi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) znamo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije, a gdje je palo najviše kiše. Najvruće je ove godine bilo u Bilogori, DHMZ je to područje označio kao ekstremno toplo. Temperature su bile za 2,4 stupnja više od uobičajenih. Ekstremna suša bila je u Daruvaru, a najkišnije je bilo u Pločama - pala je dvostruko veća količina kiše od uobičajene. Iako svake godine pričamo o rekordno toplim ljetima, ovo nije bilo ni blizu rekorda.

Više u videu