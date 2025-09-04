UMJETNOST I ZABAVA ZA SVE /

Prvi zagrebački muzejski vikend i to potpuno besplatno! Evo što se sve nudi

Želite li provesti vikend u muzeju i to posve besplatno? E pa sad imate priliku. Počeo je prvi zagrebački muzejski vikend. Snage u zajedničkom programu udružilo je 11 muzeja za sve one željne kulture i umjetnosti. 

Muzejski vikend službeno je počeo u tehničkom muzeju Nikole Tesle, a u sklopu programa otvorenja nastupit će i tim muzičara i inženjera koji spajaju elektroničku glazbu i Teslinu zavojnicu. Više informacija saznali smo u razgovoru s Eminom Višnić, pročelnicom Gradskog ureda za kulturu.

4.9.2025.
20:46
RTL Danas
MuzejiBesplatnoVikendZagreb
