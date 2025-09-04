Sigurnost u zagrebačkim školama i dalje u rukama privatnih zaštitara: 'To je sada vrlo kratkoročna mjera'

OTKRIVAMO GDJE JE ZAPELO /

Zagrebačke osnovne škole kreću u novu nastavnu godinu sa zaštitarima jer još nema djelatnika za sigurnost koji su najavljeni nakon napada na školu u Prečkom.

93 škole dobile su suglasnost Ministarstva obrazovanja za zapošljavanje operativnih djelatnika za sigurnost, ali taj proces još nije dovršen, pa u većini škola ostaju privatni zaštitari koje plaća Grad. Uskoro bi suglasnost trebale dobiti preostale škole.

"Danas je Grad organizirao sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola Zagreba. Oni će napraviti sve uz maksimalnu žurnost, a tamo gdje neće biti moguće do ponedjeljka to riješiti, Grad će i dalje financirati privatne zaštitare, ali to je doista sada vrlo kratkoročna mjera", komentirala je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika. Više pogledajte u prilogu.