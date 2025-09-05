Cijela Hrvatska prelazi na pametna brojila: Besplatna zamjena za više od 2,6 milijuna kućanstava

VELIKA TRANSFORMACIJA /

Cijela zemlja prelazi na pametna – digitalna brojila za struju. Trošak zamjene je besplatan, a trenutačno ih je Ugrađeno više od milIjun. Nova, pametna brojila omogućavaju, kažu iz HEP-a, jednostavnije i daljinsko očitavanje potrošnje, ali i uštedu, budući da će napredno mjerenje omogućiti Upravljanje potrošnjom i bolje vlastito optimiziranje potrošnje struje. Sam postupak zamjene, tvrde tehničari, nije zahtjevan i traje svega 20-ak minuta. Zamjena se provodi istodobno na cijelom području Hrvatske.

Na mjesec se zamijeni gotovo 40 tisuća brojila, a do kraja 2029. HEP će u svim domaćinstvima ugraditi pametna brojila. Sve o velikoj promjeni iz HEP-a saznao je reporter RTL-a Danas Marko Šiklić u razgovoru s Danijelom Žajom, direktoricom sektora za za mjerenje i podršku tržištu. Cijeli razgovor pogledajte u videu