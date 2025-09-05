Vaso i Croata ušli u mentalni dvoboj: Najavili dva scenarija kraja!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KAKAV SHOW /

Napetost pred okršaj na FNC-u 24 između Vase Bakočevića i Francisca “Croate” Barria sve je veća. Obojica su ušla u psihološku igru, pokušavajući jedan drugome pokazati tko će izaći kao pobjednik.

Barrio je otkrio dva scenarija: ili će ugušiti Bakočevića, ili će mu “vratiti” za situaciju iz Beograda, gdje, kako tvrdi, ide onom starom 'pamti pa vrati'

Vaso mu nije ostao dužan. Nazvao je Barria 'najlošijim boksačem u MMA regiji', na što mu je hrvatski borac odmah uzvratio kako ga 'nitko iz regije nikad nije pobijedio'.

Verbalni dvoboj nastavio se međusobnim podsjećanjima na prijašnje mečeve i prozivanjima o tome tko je bolje prošao, a sve je poprimilo oblik pravog psihološkog rata.

Kako je izgledala ta razmjena i što su sve rekli o Beogradu i predstojećem klinču – pogledajte u videu.